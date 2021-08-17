خلال الموسمين السابقين.. الاتحاد السعودي يقيم حفل تكريم المدربين الوطنيين المنجزين

في القاعة الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض

يقيم الاتحاد السعودي لكرة القدم -ممثلًا في اللجنة الفنية- مساء اليوم الثلاثاء، في القاعة الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، حفل تكريم للمدربين الوطنيين المنجزين خلال الموسمين الرياضيين السابقين 2019- 2020 و2020- 2021.

وتأتي هذه الخطوة من اللجنة الفنية دعمًا منها لمسيرة المدرب الوطني في المسابقات المحلية والمنتخبات الوطنية، وتقديرًا للمنجزين سنويًّا في المنتخبات الوطنية والمسابقات المحلية.

وأوضحت اللجنة في تعميمها الصادر في أغسطس 2019، أن جميع المدربين بكافة تخصصاتهم الفنية مؤهلون للتكريم سواءً كان الجهاز الفني بقيادة غير وطنية أو وطنية بالكامل.

وكانت اللجنة الفنية قد حددت 3 معايير لاختيار المدربين الوطنيين المنجزين وهي:

- الصعود إلى درجة أعلى أو التأهل إلى بطولة خارجية.

- تحقيق إحدى بطولات الموسم.

- تحقيق بطولة مع المنتخبات الوطنية أو مركز مؤهل لبطولة قارية أو دولية.

وكان من المقرر أن يقام حفل تكريم المدربين الوطنيين المنجزين خلال الموسم الرياضي 2019- 2020، قبل أن يتم تأجيله بسبب جائحة كورونا؛ حيث فضّلت اللجنة الفنية أن يكون التكريم حضوريًّا وليس عن بُعد، تقديرًا لما قدموه في الموسمين الماضيين.