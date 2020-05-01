"هند بنت عبدالرحمن" رئيساً لمجلس إدارة ملتقى "سيدات الفكر"

بعد اختيارها سفيراً مناصراً للجهود الدولية في مكافحة كورونا

رشح ملتقى "سيدات الفكر"، الأميرة هند بنت عبدالرحمن آل سعود، رئيساً لمجلس إدارة الملتقى، حيث ترأست العديد من اللجان والملتقيات ومشاركتها في المؤتمرات والندوات التي تهتم في جوانب تطوير أعمال المجال النسوي.

وتولت الأميرة هند بنت عبدالرحمن آل سعود، منصب النائب الثاني للاتحاد العربي للتضامن الاجتماعي عام 2020، ورئيسة اللجنة العليا لقافلة أبناء الشهداء في المملكة العربية السعودية للعام 2019، وشاركت في فريق التأهيل الدولي للأطفال المعاقين من 2008 حتى 2018.

كما شغلت منصب نائب رئيس المجلس التنفيذي لفرع الغرفة النسائي في مدينة الرياض عام 2006، ورئيسة اللجنة المنظمة لملتقى سيدات الأعمال الثقافي الثاني في مدينة الرياض لعام 2006، وعضو في اللجنة الوطنية النسائية التابعة لمجلس الغرف السعودية، حيث صدر قرار من مجلس الوزراء بتكليف لجنة نسائية له عام 1425هـ – 2004م.

وشغلت الأميرة هند بن عبدالرحمن آل سعود، منصب عضو في اللجنة النسائية المنظمة لمنتدى الرياض الاقتصادي الثاني لعام 2005، وعضو في المجلس التنفيذي للفرع النسائي للغرفة التجارية الصناعية بالرياض لعام 2004.

واختيرت مؤخراً سفيراً مناصراً للجهود الدولية في مكافحة وباء "كورونا"، ضمن الحملة التي أطلقتها الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، الذي يشارك فيها نخبة من الشخصيات العربية والدولية المعروفة.

يذكر أن ملتقى "سيدات الفكر" له نشاطات متنوعة، كان من أهمها تدشين كتاب في معرض الرياض الدولي للكتاب 2019 باسم " كيف أحيا حياة تشبهني" بحضور نخبة من الأدباء والمؤثرين، إضافة إلى تنسيق وعمل عدة حوارات مع شخصيات مؤثرة في مجالات متنوعة منها التطوع، والتراث، وريادة الأعمال، والفنون، والمشاركة في عدة أمسيات أدبية وثقافية.

