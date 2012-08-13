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العقاب كان فوريًّا.. هذا ما حدث لـ"إيفانكا" بعد تغريدة "عيد الأضحى"

ابنة ترامب تَلَقّت هجومًا لاذعًا على مواقع التواصل الاجتماعي

بعدما غرّدت بتحية المسلمين حول العالم، تَلَقّت ابنة الرئيس الأمريكي، إيفانكا ترامب، هجومًا لاذعًا على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لتذكيرها بسياسة والدها المتشددة ضد المسلمين، التي تجسّدت في قرار منع سفر مواطني الدول الإسلامية إلى الولايات المتحدة.

وكتبت إيفانكا على حسابها بموقع "تويتر": "عيد مبارك للمسلمين حول العالم الذين يحتفلون بعيد الأضحى، أتمنى لكم الصحة والسعادة والفرح".

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، جاءت الردود على إيفانكا، التي تعمل مستشارة للرئيس دونالد ترامب، مفاجئة؛ حيث علق أحد مستخدمي "تويتر" بسخرية، قائلًا: "من الإدارة التي منعت دخول المسلمين، أتمنى لكم الصحة والسعادة والفرح، طالما أنتم في مكان آخر".

وكتب آخر: "والدك متعصب ضد المسلمين من كل الجنسيات، ازدواجيتك شيء فظ".

كما علق عضو الحزب الجمهوري، دافيد ويسمان، الذي كان داعمًا لترامب قبل أن يتحول إلى الحزب الديمقراطي، قائلًا: "إن كنت تملكين هذا الشعور، شجعي والدك لكي ينهي حظر المسلمين".

واعتبر متابع آخر على "تويتر" أن ما كتبته إيفانكا ينم عن ادعاء؛ حيث قال: "ما تفعلينه لكي تقولي إنك الإنسانة الجيدة أمر فظ".

ومنذ سعيه إلى الترشح لرئاسة الولايات المتحدة؛ تبنّى ترامب خطابًا بدا معاديًا للمسلمين، وخلال حملته الانتخابية، دعا إلى "منع كامل وتامّ لدخول المسلمين إلى الولايات المتحدة".

وكان ترامب قد أصدر أمرًا تنفيذيًّا في يناير 2017، يقضي بمنع مؤقت لمواطني دول ذات غالبية إسلامية، هي العراق وليبيا وإيران والصومال والسودان واليمن، بداعي "حماية الأمريكيين من الهجمات الإرهابية"؛ مما أثار جدلًا شعبيًّا وقانونيًّا داخل الولايات المتحدة وخارجها.

وبعد معارك قانونية مطولة، ينطبق الإصدار الأخير من الحظر الذي أيدته المحكمة العليا، على مواطني إيران وليبيا وكوريا الشمالية والصومال وسوريا وفنزويلا واليمن.

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العقاب كان فوريًّا.. هذا ما حدث لـ"إيفانكا" بعد تغريدة "عيد الأضحى"
سبق

بعدما غرّدت بتحية المسلمين حول العالم، تَلَقّت ابنة الرئيس الأمريكي، إيفانكا ترامب، هجومًا لاذعًا على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لتذكيرها بسياسة والدها المتشددة ضد المسلمين، التي تجسّدت في قرار منع سفر مواطني الدول الإسلامية إلى الولايات المتحدة.

وكتبت إيفانكا على حسابها بموقع "تويتر": "عيد مبارك للمسلمين حول العالم الذين يحتفلون بعيد الأضحى، أتمنى لكم الصحة والسعادة والفرح".

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، جاءت الردود على إيفانكا، التي تعمل مستشارة للرئيس دونالد ترامب، مفاجئة؛ حيث علق أحد مستخدمي "تويتر" بسخرية، قائلًا: "من الإدارة التي منعت دخول المسلمين، أتمنى لكم الصحة والسعادة والفرح، طالما أنتم في مكان آخر".

وكتب آخر: "والدك متعصب ضد المسلمين من كل الجنسيات، ازدواجيتك شيء فظ".

كما علق عضو الحزب الجمهوري، دافيد ويسمان، الذي كان داعمًا لترامب قبل أن يتحول إلى الحزب الديمقراطي، قائلًا: "إن كنت تملكين هذا الشعور، شجعي والدك لكي ينهي حظر المسلمين".

واعتبر متابع آخر على "تويتر" أن ما كتبته إيفانكا ينم عن ادعاء؛ حيث قال: "ما تفعلينه لكي تقولي إنك الإنسانة الجيدة أمر فظ".

ومنذ سعيه إلى الترشح لرئاسة الولايات المتحدة؛ تبنّى ترامب خطابًا بدا معاديًا للمسلمين، وخلال حملته الانتخابية، دعا إلى "منع كامل وتامّ لدخول المسلمين إلى الولايات المتحدة".

وكان ترامب قد أصدر أمرًا تنفيذيًّا في يناير 2017، يقضي بمنع مؤقت لمواطني دول ذات غالبية إسلامية، هي العراق وليبيا وإيران والصومال والسودان واليمن، بداعي "حماية الأمريكيين من الهجمات الإرهابية"؛ مما أثار جدلًا شعبيًّا وقانونيًّا داخل الولايات المتحدة وخارجها.

وبعد معارك قانونية مطولة، ينطبق الإصدار الأخير من الحظر الذي أيدته المحكمة العليا، على مواطني إيران وليبيا وكوريا الشمالية والصومال وسوريا وفنزويلا واليمن.

13 أغسطس 2019 - 12 ذو الحجة 1440
10:57 AM

العقاب كان فوريًّا.. هذا ما حدث لـ"إيفانكا" بعد تغريدة "عيد الأضحى"

ابنة ترامب تَلَقّت هجومًا لاذعًا على مواقع التواصل الاجتماعي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بعدما غرّدت بتحية المسلمين حول العالم، تَلَقّت ابنة الرئيس الأمريكي، إيفانكا ترامب، هجومًا لاذعًا على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لتذكيرها بسياسة والدها المتشددة ضد المسلمين، التي تجسّدت في قرار منع سفر مواطني الدول الإسلامية إلى الولايات المتحدة.

وكتبت إيفانكا على حسابها بموقع "تويتر": "عيد مبارك للمسلمين حول العالم الذين يحتفلون بعيد الأضحى، أتمنى لكم الصحة والسعادة والفرح".

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، جاءت الردود على إيفانكا، التي تعمل مستشارة للرئيس دونالد ترامب، مفاجئة؛ حيث علق أحد مستخدمي "تويتر" بسخرية، قائلًا: "من الإدارة التي منعت دخول المسلمين، أتمنى لكم الصحة والسعادة والفرح، طالما أنتم في مكان آخر".

وكتب آخر: "والدك متعصب ضد المسلمين من كل الجنسيات، ازدواجيتك شيء فظ".

كما علق عضو الحزب الجمهوري، دافيد ويسمان، الذي كان داعمًا لترامب قبل أن يتحول إلى الحزب الديمقراطي، قائلًا: "إن كنت تملكين هذا الشعور، شجعي والدك لكي ينهي حظر المسلمين".

واعتبر متابع آخر على "تويتر" أن ما كتبته إيفانكا ينم عن ادعاء؛ حيث قال: "ما تفعلينه لكي تقولي إنك الإنسانة الجيدة أمر فظ".

ومنذ سعيه إلى الترشح لرئاسة الولايات المتحدة؛ تبنّى ترامب خطابًا بدا معاديًا للمسلمين، وخلال حملته الانتخابية، دعا إلى "منع كامل وتامّ لدخول المسلمين إلى الولايات المتحدة".

وكان ترامب قد أصدر أمرًا تنفيذيًّا في يناير 2017، يقضي بمنع مؤقت لمواطني دول ذات غالبية إسلامية، هي العراق وليبيا وإيران والصومال والسودان واليمن، بداعي "حماية الأمريكيين من الهجمات الإرهابية"؛ مما أثار جدلًا شعبيًّا وقانونيًّا داخل الولايات المتحدة وخارجها.

وبعد معارك قانونية مطولة، ينطبق الإصدار الأخير من الحظر الذي أيدته المحكمة العليا، على مواطني إيران وليبيا وكوريا الشمالية والصومال وسوريا وفنزويلا واليمن.

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