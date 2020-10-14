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"لولو" تروّج للأكياس القابلة للاستعمال في حملة التوعية بسرطان الثدي

شهيم: الشركة قامت بإيجاد الكثير من المشاريع لمساعدة المحتاجين وستستمر

قامت رائدة تجارة التجزئة "لولو" بإطلاق حملتها الخيرية "الوردي الآن: اشتر الأخضر، ادعم الوردي"؛ حيث سيتم تخصيص مبلغ واحد ريال لصالح جمعية زهرة لمكافحة سرطان الثدي عند شراء الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام.

وهذه الحملة تم إطلاقها رقميًّا. وتم إطلاقها من قِبَل سعاد بن عامر، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية زهرة وبحضور "هنادي العوذة" الرئيس التنفيذي لجمعية زهرة، و"شهيم محمد" المدير الإقليمي لشركة "لولو" السعودية، وممثلي "لولو".

وقال شهيم محمد المدير الإقليمي لشركة لولو السعودية: "حسب آخر الإحصائيات المملكة العربية السعودية صنفت كأعلى بلد؛ حيث النساء تصاب بسرطان الثدي. حيث يمثل تقريبًا 30% من عدد النساء في السعودية. هذه هي السنة الثالثة لنا بإقامة حملة ذات وجهين مع زهرة. حيث تحمل توعية بأهمية المحافظة على البيئة، من خلال عدم استخدام وتقليل استخدام الأكياس البلاستيكية؛ بينما نساعد على مكافحة هذا الوباء المحتم".

وأضاف: لولو قامت، وبمناسبة "الوردي الآن"، بتجهيز مسار محاسبة خاص للعملاء الذين يستخدمون الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام؛ ليتمكنوا من المحاسبة بشكل أسرع ويوفروا الوقت. وهذه الحملة ستستمر حتى 31 أكتوبر 2020. بجانب أنها معروفة لتنوع منتجاتها الكبير وتفهمها لخدمة عملائها، لولو دائمًا كانت سباقة في تبني المبادرات للمحافظة على البيئة، وتقديم المساعدة للمحتاجين طيلة الأعوام.

وأشار إلى أن شركة التجزئة الرائدة في المنطقة، قامت بإيجاد الكثير من المشاريع لمساعدة المحتاجين وستستمر في عملها مستقبلًا.

لولو هايبر مجموعة أسواق لولو هايبر ماركت

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"لولو" تروّج للأكياس القابلة للاستعمال في حملة التوعية بسرطان الثدي
سبق

قامت رائدة تجارة التجزئة "لولو" بإطلاق حملتها الخيرية "الوردي الآن: اشتر الأخضر، ادعم الوردي"؛ حيث سيتم تخصيص مبلغ واحد ريال لصالح جمعية زهرة لمكافحة سرطان الثدي عند شراء الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام.

وهذه الحملة تم إطلاقها رقميًّا. وتم إطلاقها من قِبَل سعاد بن عامر، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية زهرة وبحضور "هنادي العوذة" الرئيس التنفيذي لجمعية زهرة، و"شهيم محمد" المدير الإقليمي لشركة "لولو" السعودية، وممثلي "لولو".

وقال شهيم محمد المدير الإقليمي لشركة لولو السعودية: "حسب آخر الإحصائيات المملكة العربية السعودية صنفت كأعلى بلد؛ حيث النساء تصاب بسرطان الثدي. حيث يمثل تقريبًا 30% من عدد النساء في السعودية. هذه هي السنة الثالثة لنا بإقامة حملة ذات وجهين مع زهرة. حيث تحمل توعية بأهمية المحافظة على البيئة، من خلال عدم استخدام وتقليل استخدام الأكياس البلاستيكية؛ بينما نساعد على مكافحة هذا الوباء المحتم".

وأضاف: لولو قامت، وبمناسبة "الوردي الآن"، بتجهيز مسار محاسبة خاص للعملاء الذين يستخدمون الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام؛ ليتمكنوا من المحاسبة بشكل أسرع ويوفروا الوقت. وهذه الحملة ستستمر حتى 31 أكتوبر 2020. بجانب أنها معروفة لتنوع منتجاتها الكبير وتفهمها لخدمة عملائها، لولو دائمًا كانت سباقة في تبني المبادرات للمحافظة على البيئة، وتقديم المساعدة للمحتاجين طيلة الأعوام.

وأشار إلى أن شركة التجزئة الرائدة في المنطقة، قامت بإيجاد الكثير من المشاريع لمساعدة المحتاجين وستستمر في عملها مستقبلًا.

14 أكتوبر 2020 - 27 صفر 1442
01:47 PM

"لولو" تروّج للأكياس القابلة للاستعمال في حملة التوعية بسرطان الثدي

شهيم: الشركة قامت بإيجاد الكثير من المشاريع لمساعدة المحتاجين وستستمر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قامت رائدة تجارة التجزئة "لولو" بإطلاق حملتها الخيرية "الوردي الآن: اشتر الأخضر، ادعم الوردي"؛ حيث سيتم تخصيص مبلغ واحد ريال لصالح جمعية زهرة لمكافحة سرطان الثدي عند شراء الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام.

وهذه الحملة تم إطلاقها رقميًّا. وتم إطلاقها من قِبَل سعاد بن عامر، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية زهرة وبحضور "هنادي العوذة" الرئيس التنفيذي لجمعية زهرة، و"شهيم محمد" المدير الإقليمي لشركة "لولو" السعودية، وممثلي "لولو".

وقال شهيم محمد المدير الإقليمي لشركة لولو السعودية: "حسب آخر الإحصائيات المملكة العربية السعودية صنفت كأعلى بلد؛ حيث النساء تصاب بسرطان الثدي. حيث يمثل تقريبًا 30% من عدد النساء في السعودية. هذه هي السنة الثالثة لنا بإقامة حملة ذات وجهين مع زهرة. حيث تحمل توعية بأهمية المحافظة على البيئة، من خلال عدم استخدام وتقليل استخدام الأكياس البلاستيكية؛ بينما نساعد على مكافحة هذا الوباء المحتم".

وأضاف: لولو قامت، وبمناسبة "الوردي الآن"، بتجهيز مسار محاسبة خاص للعملاء الذين يستخدمون الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام؛ ليتمكنوا من المحاسبة بشكل أسرع ويوفروا الوقت. وهذه الحملة ستستمر حتى 31 أكتوبر 2020. بجانب أنها معروفة لتنوع منتجاتها الكبير وتفهمها لخدمة عملائها، لولو دائمًا كانت سباقة في تبني المبادرات للمحافظة على البيئة، وتقديم المساعدة للمحتاجين طيلة الأعوام.

وأشار إلى أن شركة التجزئة الرائدة في المنطقة، قامت بإيجاد الكثير من المشاريع لمساعدة المحتاجين وستستمر في عملها مستقبلًا.

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