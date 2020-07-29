النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"التعاون الإسلامي" تدعو الحجاج للالتزام بالتباعد الاجتماعي حفاظًا على الصحة العامة

أشادت بما تقدمه المملكة من خدمات مميزة

دعت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، حجاج بيت الله الحرام الذين منَّ الله تعالى عليهم بتأدية الشعيرة هذا العام، بالالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي حفاظًا على الصحة العامة للجميع.

وحث الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الحجاج على ضرورة اتباع الإجراءات الصحية التي تطبقها الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية حماية لأنفسهم ولذويهم ولجميع الحجاج.

كما دعا العثيمين الحجاج إلى الاستفادة من جميع التسهيلات التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية من خدمات صحية وتنظيمية.

وجدد الأمين العام شكره للمملكة رئيسة القمة الإسلامية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، على الحرص على استمرار شعيرة الحج في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد التي أصابت العالم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"التعاون الإسلامي" تدعو الحجاج للالتزام بالتباعد الاجتماعي حفاظًا على الصحة العامة
سبق

دعت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، حجاج بيت الله الحرام الذين منَّ الله تعالى عليهم بتأدية الشعيرة هذا العام، بالالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي حفاظًا على الصحة العامة للجميع.

وحث الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الحجاج على ضرورة اتباع الإجراءات الصحية التي تطبقها الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية حماية لأنفسهم ولذويهم ولجميع الحجاج.

كما دعا العثيمين الحجاج إلى الاستفادة من جميع التسهيلات التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية من خدمات صحية وتنظيمية.

وجدد الأمين العام شكره للمملكة رئيسة القمة الإسلامية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، على الحرص على استمرار شعيرة الحج في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد التي أصابت العالم.

29 يوليو 2020 - 8 ذو الحجة 1441
10:02 PM
اخر تعديل
29 يوليو 2020 - 8 ذو الحجة 1441
10:23 PM

"التعاون الإسلامي" تدعو الحجاج للالتزام بالتباعد الاجتماعي حفاظًا على الصحة العامة

أشادت بما تقدمه المملكة من خدمات مميزة

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
76

دعت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، حجاج بيت الله الحرام الذين منَّ الله تعالى عليهم بتأدية الشعيرة هذا العام، بالالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي حفاظًا على الصحة العامة للجميع.

وحث الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الحجاج على ضرورة اتباع الإجراءات الصحية التي تطبقها الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية حماية لأنفسهم ولذويهم ولجميع الحجاج.

كما دعا العثيمين الحجاج إلى الاستفادة من جميع التسهيلات التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية من خدمات صحية وتنظيمية.

وجدد الأمين العام شكره للمملكة رئيسة القمة الإسلامية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، على الحرص على استمرار شعيرة الحج في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد التي أصابت العالم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,534
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,079
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,735
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,278

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

حسن آل عمير
آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

حسين الحازمي
تحلية المياه والريادة الصناعية

تحلية المياه والريادة الصناعية

ماجد البريكان
عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عبدالرحمن المرشد
موسم الحج وفلسفة التغییر

موسم الحج وفلسفة التغییر

غسان محمد عسيلان
بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

ابتسام منصور القحطاني
المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

علي الفالح
ربـع مليار في ملعب..!!

ربـع مليار في ملعب..!!

محمد الصيـعري
صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

بدر الغامدي
ضياع البوصلة

ضياع البوصلة

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة