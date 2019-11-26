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أمير الشرقية يترأس الاجتماع الأول للجنة إصلاح ذات البين

قال: سعدنا بارتفاع معدلات الصلح.. وطموحنا لا زال كبيرًا

ترأس أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز رئيس اللجنة العليا لإصلاح ذات البين في المنطقة، في قاعة الاجتماعات بديوان الإمارة اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأول للجنة العليا لإصلاح ذات البين في المنطقة الشرقية، بحضور الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، نائب رئيس اللجنة العليا.

ونوّه أمير المنطقة بما تلقاه لجان إصلاح ذات البين من دعمٍ واهتمام من لدن القيادة، أسهم في تحقيق العديد من المنجزات، ودرء مفاسد الكثير من النزاعات، وتحقيق مصالح كثيرة.
وأكد أهمية العمل لنشر ثقافة الصلح بين الناس، مشيراً أن لا خير في مجتمع لا يسعى للصلح بين أفراده، والحد من النزاعات والخلافات، وأن ذلك تحقيق مراد الله في استخلاف الإنسان في الأرض، وهو النهج الرباني والنبوي الذي نسير عليه، وهو ما انتهجته قيادة هذه البلاد.

وقال: من الضروري مواصلة العمل المشترك من أجل تحقيق ونشر ثقافة الصلح.

وأعرب عن سعادته بارتفاع معدلات الصلح، مؤكداً أن الطموح لا يزال كبيراً، والآمال المعقودة على اللجنة واللجان الفرعية لا زالت كبيرة، وهو ما يستلزم تكثيف الجهود ومواصلة العطاء.

وقدّم شكره لأعضاء اللجنة واللجان الفرعية في الفترة السابقة على ما بذلوه من جهود مشكورة.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، واستحداث عدد من البرامج، ومناقشة نتائج جهود الصلح، والأمور التنظيمية التي تؤطر لعمل اللجنة وتنقلها للعمل المؤسسي، وتسهم في تحقيق غايات اللجنة.

من جهته، رفع أمين عام لجنة إصلاح ذات البين الشيخ عمر بن فيصل الدويش باسمه وباسم أعضاء اللجنة الشكروالتقدير لأمير المنطقة الشرقية ونائبه على دعمهما المستمر والمتواصل لأعمال اللجنة.

وقال: اللجنة تسعى لتأهيل ورفع كفاءة العاملين في مجال الإصلاح في مختلف القطاعات، وتسعى اللجنة للعمل مع مختلف الجهات من أجل تحقيق غايتها، وإيصال رسالته السامية.

وشكر أعضاء اللجنة العليا على جهودهم الإيجابية منذ صدور قرار تشكيل اللجنة.

الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز اللجنة العليا لإصلاح ذات البين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الشرقية يترأس الاجتماع الأول للجنة إصلاح ذات البين
سبق

ترأس أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز رئيس اللجنة العليا لإصلاح ذات البين في المنطقة، في قاعة الاجتماعات بديوان الإمارة اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأول للجنة العليا لإصلاح ذات البين في المنطقة الشرقية، بحضور الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، نائب رئيس اللجنة العليا.

ونوّه أمير المنطقة بما تلقاه لجان إصلاح ذات البين من دعمٍ واهتمام من لدن القيادة، أسهم في تحقيق العديد من المنجزات، ودرء مفاسد الكثير من النزاعات، وتحقيق مصالح كثيرة.
وأكد أهمية العمل لنشر ثقافة الصلح بين الناس، مشيراً أن لا خير في مجتمع لا يسعى للصلح بين أفراده، والحد من النزاعات والخلافات، وأن ذلك تحقيق مراد الله في استخلاف الإنسان في الأرض، وهو النهج الرباني والنبوي الذي نسير عليه، وهو ما انتهجته قيادة هذه البلاد.

وقال: من الضروري مواصلة العمل المشترك من أجل تحقيق ونشر ثقافة الصلح.

وأعرب عن سعادته بارتفاع معدلات الصلح، مؤكداً أن الطموح لا يزال كبيراً، والآمال المعقودة على اللجنة واللجان الفرعية لا زالت كبيرة، وهو ما يستلزم تكثيف الجهود ومواصلة العطاء.

وقدّم شكره لأعضاء اللجنة واللجان الفرعية في الفترة السابقة على ما بذلوه من جهود مشكورة.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، واستحداث عدد من البرامج، ومناقشة نتائج جهود الصلح، والأمور التنظيمية التي تؤطر لعمل اللجنة وتنقلها للعمل المؤسسي، وتسهم في تحقيق غايات اللجنة.

من جهته، رفع أمين عام لجنة إصلاح ذات البين الشيخ عمر بن فيصل الدويش باسمه وباسم أعضاء اللجنة الشكروالتقدير لأمير المنطقة الشرقية ونائبه على دعمهما المستمر والمتواصل لأعمال اللجنة.

وقال: اللجنة تسعى لتأهيل ورفع كفاءة العاملين في مجال الإصلاح في مختلف القطاعات، وتسعى اللجنة للعمل مع مختلف الجهات من أجل تحقيق غايتها، وإيصال رسالته السامية.

وشكر أعضاء اللجنة العليا على جهودهم الإيجابية منذ صدور قرار تشكيل اللجنة.

26 نوفمبر 2019 - 29 ربيع الأول 1441
03:25 PM

أمير الشرقية يترأس الاجتماع الأول للجنة إصلاح ذات البين

قال: سعدنا بارتفاع معدلات الصلح.. وطموحنا لا زال كبيرًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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ترأس أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز رئيس اللجنة العليا لإصلاح ذات البين في المنطقة، في قاعة الاجتماعات بديوان الإمارة اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأول للجنة العليا لإصلاح ذات البين في المنطقة الشرقية، بحضور الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، نائب رئيس اللجنة العليا.

ونوّه أمير المنطقة بما تلقاه لجان إصلاح ذات البين من دعمٍ واهتمام من لدن القيادة، أسهم في تحقيق العديد من المنجزات، ودرء مفاسد الكثير من النزاعات، وتحقيق مصالح كثيرة.
وأكد أهمية العمل لنشر ثقافة الصلح بين الناس، مشيراً أن لا خير في مجتمع لا يسعى للصلح بين أفراده، والحد من النزاعات والخلافات، وأن ذلك تحقيق مراد الله في استخلاف الإنسان في الأرض، وهو النهج الرباني والنبوي الذي نسير عليه، وهو ما انتهجته قيادة هذه البلاد.

وقال: من الضروري مواصلة العمل المشترك من أجل تحقيق ونشر ثقافة الصلح.

وأعرب عن سعادته بارتفاع معدلات الصلح، مؤكداً أن الطموح لا يزال كبيراً، والآمال المعقودة على اللجنة واللجان الفرعية لا زالت كبيرة، وهو ما يستلزم تكثيف الجهود ومواصلة العطاء.

وقدّم شكره لأعضاء اللجنة واللجان الفرعية في الفترة السابقة على ما بذلوه من جهود مشكورة.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، واستحداث عدد من البرامج، ومناقشة نتائج جهود الصلح، والأمور التنظيمية التي تؤطر لعمل اللجنة وتنقلها للعمل المؤسسي، وتسهم في تحقيق غايات اللجنة.

من جهته، رفع أمين عام لجنة إصلاح ذات البين الشيخ عمر بن فيصل الدويش باسمه وباسم أعضاء اللجنة الشكروالتقدير لأمير المنطقة الشرقية ونائبه على دعمهما المستمر والمتواصل لأعمال اللجنة.

وقال: اللجنة تسعى لتأهيل ورفع كفاءة العاملين في مجال الإصلاح في مختلف القطاعات، وتسعى اللجنة للعمل مع مختلف الجهات من أجل تحقيق غايتها، وإيصال رسالته السامية.

وشكر أعضاء اللجنة العليا على جهودهم الإيجابية منذ صدور قرار تشكيل اللجنة.

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