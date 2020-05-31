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"هيئة مكة" تقوم بأعمال التعقيم لمباني الهيئات والمراكز بالتعاون مع الأمانات والبلديات

ضِمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا

بدأ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة -بالتعاون مع أمانات وبلديات منطقة مكة المكرمة- بأعمال التعقيم والوقاية لمباني الهيئات والمراكز التابعة للفرع، وكذلك السيارات من الداخل والخارج.

يأتي ذلك استكمالًا لجهود فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كل التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية بما يحفظ سلامة منسوبيها أثناء مباشرتهم لأعمالهم الإدارية والميدانية.

من جانبه أكد فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري، أن أعمال التعقيم مستمرة بجميع المباني، بالإضافة إلى تجهيز وحدة الفحص البصري بأدوات الفحص من أجهزة قياس الحرارة وكمامات ومعقمات وموظف يقوم بتوجيه العاملين بأهمية الالتزام بالاحترازات والتدابير الوقائية.

ولفت العمري إلى أن هذه الجهود تأتي بدعم مباشر من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هيئة مكة" تقوم بأعمال التعقيم لمباني الهيئات والمراكز بالتعاون مع الأمانات والبلديات
سبق

بدأ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة -بالتعاون مع أمانات وبلديات منطقة مكة المكرمة- بأعمال التعقيم والوقاية لمباني الهيئات والمراكز التابعة للفرع، وكذلك السيارات من الداخل والخارج.

يأتي ذلك استكمالًا لجهود فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كل التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية بما يحفظ سلامة منسوبيها أثناء مباشرتهم لأعمالهم الإدارية والميدانية.

من جانبه أكد فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري، أن أعمال التعقيم مستمرة بجميع المباني، بالإضافة إلى تجهيز وحدة الفحص البصري بأدوات الفحص من أجهزة قياس الحرارة وكمامات ومعقمات وموظف يقوم بتوجيه العاملين بأهمية الالتزام بالاحترازات والتدابير الوقائية.

ولفت العمري إلى أن هذه الجهود تأتي بدعم مباشر من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441
11:35 AM

"هيئة مكة" تقوم بأعمال التعقيم لمباني الهيئات والمراكز بالتعاون مع الأمانات والبلديات

ضِمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
1
371

بدأ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة -بالتعاون مع أمانات وبلديات منطقة مكة المكرمة- بأعمال التعقيم والوقاية لمباني الهيئات والمراكز التابعة للفرع، وكذلك السيارات من الداخل والخارج.

يأتي ذلك استكمالًا لجهود فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كل التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية بما يحفظ سلامة منسوبيها أثناء مباشرتهم لأعمالهم الإدارية والميدانية.

من جانبه أكد فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري، أن أعمال التعقيم مستمرة بجميع المباني، بالإضافة إلى تجهيز وحدة الفحص البصري بأدوات الفحص من أجهزة قياس الحرارة وكمامات ومعقمات وموظف يقوم بتوجيه العاملين بأهمية الالتزام بالاحترازات والتدابير الوقائية.

ولفت العمري إلى أن هذه الجهود تأتي بدعم مباشر من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

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