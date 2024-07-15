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شركة سعودية تقاضي بنكًا بريطانيًا بعد وقوعها ضحية احتيال قيمتها 5 ملايين دولار

عبر اختراق البريد الإلكتروني لأحد مسؤوليها الكبار من قِبل جهة غير معروفة

رفعت شركة سعودية دعوى قضائية ضد بنك بريطاني بتهمة تعرضها للاحتيال بعد تحويلها مبلغ خمسة ملايين دولار إلى الحساب المصرفي لبنك ناتويست فرع جنوب لندن.

وفي التفاصيل، ذكر تقرير شبكة "fcced "، أنه تم اختراق البريد الإلكتروني لأحد المسؤولين الكبار في الشركة من قِبل جهة غير معروفة وفيه توجيه بتحويل مبلغ خمسة ملايين دولار إلى حساب مصرفي في بنك ناتويست في أكتوبر 2018 م.

وبعد دفع المبلغ المطلوب، تم تحويل جزء كبير من المبلغ إلى كرواتيا والتشيك وهونج كونج والمجر وبولندا على الرغم من إطلاق إنذارين للبنك بالاحتيال.

وذكر التقرير أن المجموعة السعودية تطالب في الوقت الحالي البنك البريطاني بدفع 3.76 مليون دولار، بالإضافة إلى مبالغ تعويضية حيث إنها أبلغت البنك في الإنذار الأول بعملية الاحتيال.

ويتهم البنك بعدم قدرته على كشف الاحتيال ومنع الخداع وغسل الأموال والجرائم المالية وعدم اتخاذه معايير السلوك المقبول تجاريًا.

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شركة سعودية تقاضي بنكًا بريطانيًا بعد وقوعها ضحية احتيال قيمتها 5 ملايين دولار
سبق

رفعت شركة سعودية دعوى قضائية ضد بنك بريطاني بتهمة تعرضها للاحتيال بعد تحويلها مبلغ خمسة ملايين دولار إلى الحساب المصرفي لبنك ناتويست فرع جنوب لندن.

وفي التفاصيل، ذكر تقرير شبكة "fcced "، أنه تم اختراق البريد الإلكتروني لأحد المسؤولين الكبار في الشركة من قِبل جهة غير معروفة وفيه توجيه بتحويل مبلغ خمسة ملايين دولار إلى حساب مصرفي في بنك ناتويست في أكتوبر 2018 م.

وبعد دفع المبلغ المطلوب، تم تحويل جزء كبير من المبلغ إلى كرواتيا والتشيك وهونج كونج والمجر وبولندا على الرغم من إطلاق إنذارين للبنك بالاحتيال.

وذكر التقرير أن المجموعة السعودية تطالب في الوقت الحالي البنك البريطاني بدفع 3.76 مليون دولار، بالإضافة إلى مبالغ تعويضية حيث إنها أبلغت البنك في الإنذار الأول بعملية الاحتيال.

ويتهم البنك بعدم قدرته على كشف الاحتيال ومنع الخداع وغسل الأموال والجرائم المالية وعدم اتخاذه معايير السلوك المقبول تجاريًا.

15 يوليو 2020 - 24 ذو القعدة 1441
01:11 AM

شركة سعودية تقاضي بنكًا بريطانيًا بعد وقوعها ضحية احتيال قيمتها 5 ملايين دولار

عبر اختراق البريد الإلكتروني لأحد مسؤوليها الكبار من قِبل جهة غير معروفة

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خالد علي - جدة
0
1,341

رفعت شركة سعودية دعوى قضائية ضد بنك بريطاني بتهمة تعرضها للاحتيال بعد تحويلها مبلغ خمسة ملايين دولار إلى الحساب المصرفي لبنك ناتويست فرع جنوب لندن.

وفي التفاصيل، ذكر تقرير شبكة "fcced "، أنه تم اختراق البريد الإلكتروني لأحد المسؤولين الكبار في الشركة من قِبل جهة غير معروفة وفيه توجيه بتحويل مبلغ خمسة ملايين دولار إلى حساب مصرفي في بنك ناتويست في أكتوبر 2018 م.

وبعد دفع المبلغ المطلوب، تم تحويل جزء كبير من المبلغ إلى كرواتيا والتشيك وهونج كونج والمجر وبولندا على الرغم من إطلاق إنذارين للبنك بالاحتيال.

وذكر التقرير أن المجموعة السعودية تطالب في الوقت الحالي البنك البريطاني بدفع 3.76 مليون دولار، بالإضافة إلى مبالغ تعويضية حيث إنها أبلغت البنك في الإنذار الأول بعملية الاحتيال.

ويتهم البنك بعدم قدرته على كشف الاحتيال ومنع الخداع وغسل الأموال والجرائم المالية وعدم اتخاذه معايير السلوك المقبول تجاريًا.

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