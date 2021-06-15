وفد فرع "الصحفيين السعوديين" يقف على ما تضمنه معرض مشروعات مكة الرقمي

الإمارة استعرضت 100 مشروع قيد الإنشاء من مختلف الجهات الحكومية بالمنطقة

وقف وفد فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة على ما تضمنه معرض مشروعات منطقة مكة الرقمي الذي دشنه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان الأربعاء الماضي بأكبر قبة بلا أعمدة في العالم.

وتفصيلاً، تضمن الوفد مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة فهد الإحيوي وعدداً من الزملاء الأعضاء والإعلاميين منهم سلمان السلمي وعلي غرسان والدكتور طلق المسعودي ومحمد سميح ومساعد المسعودي وخلف الغامدي.

واستمع الوفد إلى شرح تفصيلي من مدير الإعلام بإمارة منطقة مكة المكرمة عادل المالكي على ما اشتمل عليه المعرض الرقمي من محتويات لـ100 مشروع من المشاريع العملاقة القائمة والتي لاتزال تحت قيد الإنشاء ولأبرز أعمال مختلف الجهات الحكومية بمنطقة مكة المكرمة.

واستعرض المالكي ما اشتمل عليه المعرض من إنجازات عملاقة لمختلف الجهات وآلية عرضها بصورة فريدة من نوعها والتي تمثّل مخرجات الإستراتيجية التنموية للمنطقة التي أطلقها الأمير خالد الفيصل قبل نحو 14 عاماً، وتستهدف تحقيق تنمية تشمل محافظات المنطقة الـ17 ومن أبرز المشاريع إعمار مكة وتطوير الواجهات البحرية بمحافظات المنطقة، ومشروع قطار الحرمين، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، والطائف الجديد، إضافة لمشاريع الصحة والتعليم والمياه والمشاريع الخدمية الأخرى التي تمّ تنفيذها في محافظات المنطقة بالإضافة للتعريف بالمشاريع الجاري تنفيذها والمستقبلية التي تتواءم ورؤية المملكة 2030، واستعراض ما تحقق في جانب بناء الإنسان بلغة الأرقام ومنها وصول التعليم الجامعي لجميع محافظات المنطقة، وملتقى مكة الثقافي تحت شعار "كيف نكون قدوة"، وحملة الحج عبادة وسلوك حضاري، ومعهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال، ومنتدى منطقة مكة الاقتصادي، وغيرها من المبادرات والبرامج التي كان لها أثرها في إحداث حراك ثقافي بالمنطقة.

وكذلك أيام مكة للبرمجة والذكاء الإصطناعي، كإحدى المبادرات الريادية لملتقى مكة الثقافي في دورته الخامسة التي تحمل عنوان "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي".

وأكد مدير فرع هيئة الصحفيين بمكة المكرمة فهد الإحيوي بأن المعرض يعد الأول من نوعه لما تميز به من محتويات وآلية عرضها تحت سقف واحد وما أسفر عنه من فعاليات مصاحبة بناءة وأعمال ريادية متميزة ومشاركات متنوعة ومثمناً الدور الفعال لجميع القائمين على المعرض ومبادرتهم الأولى في العرض والطرح.



