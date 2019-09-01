"أول متخصصة في الذكاء الاصطناعي": هذه الهيئة ستضع المملكة على الخريطة العالمية

"باعثمان" لـ "سبق": وجودها ضروري لتقنين الممارسات واعتماد الإستراتيجيات والمعايير

أوضحت الدكتورة فاطمة باعثمان؛ أول سعودية متخصصة في الذكاء الاصطناعي بالشرق الأوسط، أن إنشاء الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، التي ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء ويرأس مجلس إدارتها نائب رئيس مجلس الوزراء تضع المملكة على خريطة الذكاء الاصطناعي عالمياً؛ لما تحظى به من الاهتمام المباشر من القيادة العليا على مستوى الوطن.

ونوّهت باعثمان؛ في حديثها لـ "سبق"، باهتمام وتوجّه الدولة قدماً نحو أبعاد علم الذكاء الاصطناعي وسياساته وإستراتيجياته وأنظمته وتطبيقاته واستخداماته وتقنياته وصناعاته وتجارته واستثماراته وابتكاراته وأبحاثه ونموه وتطويره.

وقالت إن علم الذكاء الاصطناعي يعد بمنزلة المظلة الذكية لكل العلوم الأساسية والتكنولوجيا المتقدمة، ويخدم جميع القطاعات بأنواعها الحالية والمستقبلية المبتكرة، وستشمل تأثيراته الإنسان والحكومات المستقبلية وتقدمها ونموها وبقائها. وقد قُرر عالميا بأن الذكاء الاصطناعي سيبقى وسينمو لمدة خمسين عاما مقبلة وسيصاحبه عديد من التغيرات والفوائد والتحديات.

وبيّنت باعثمان؛ أن الذكاء الاصطناعي يعد حقلاً علمياً وتطبيقياً مهماً يضم العلوم البينية والمتداخلة والمركبة ويهدف إلى حلّ المشكلات المعقدة، ووضّح الفلاسفة والعلماء معنى الذكاء على أنه قدرات مختلفة مثل الإدراك والوعي والفهم والتعلم والتفكير والتكيف والاستحواذ والمحاكاة والاستنساخ وما ينتجه من سلوكيات ونمو وتطور.

وأوضحت أن الذكاء الاصطناعي هو العلم المستخدم لإكساب البيئات والأشياء والأنظمة والأجهزة قدرة أو أكثر من قدرات الذكاء الأساسية أو الثانوية لتصبح ذكية. وسيسهم في تصميم البيانات الذكية، وفي اتخاذ القرارات الذكية منها الإدارية والمفاضلة بين المتغيرات المختلفة المالية والاحتمالات الإحصائية للوصول الى نتائج أذكى؛ حيث أصبح أمراً واقعاً تأثير الذكاء الاصطناعي على جميع المجالات، منها: الاقتصاد والصناعة والسياسة وتركيبة الحياة الاجتماعية والتفاعل بينها، حيث نشأت الهياكل الذكية والمدن الذكية، والصناعات الذكية كما في الثورة الصناعية الرابعة، والسيارات والناقلات ذاتية الحركة، والهواتف الذكية، والروبوتات الذكية والمطاعم والفنادق والذكية، والأشياء الذكية وعديد من التطبيقات والمنتجات التي يصعب حصرها في المجالات المختلفة، فشملت الترفيه والإعلام والموسيقى والرسم والشعر والتأليف والرياضة والاقتصاد، والطب، والهندسة والحاسبات، والزراعة، والمواصلات، والتجارة والتعليم والتعلم، والأمن، والاتصالات والشبكات الذكية، والابتكارات والطاقة وغيره لتنمية الثروات المستقبلية، وربما مستقبلا الانسان الذكي.. التي تعتمد على أنواع من الذكاء الاصطناعي يمكن استخدامها في مختلف المجالات مثل الذكاء الاصطناعي الإدراكي، والذكاء الاصطناعي التوليدي، والذكاء الاصطناعي التوزيعي، والذكاء الاصطناعي التجميعي، والذكاء الاصطناعي المساعد، والذكاء الاصطناعي المعزز، والذكاء الاصطناعي التواصلي.

وأشارت إلى أن رؤية 2030 أقرّت كثيراً من المشاريع في المجالات المختلفة التي تعتمد على منتجات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مما أصبح لزاماً وجود هذه الهيئة لتقنين الممارسات التي تصب في مجال الذكاء الاصطناعي، كما تعتمد الإستراتيجيات والمعايير والقوانين واللوائح الخاصة بالذكاء الاصطناعي وأخلاقياته وضوابطه التي بموجبها يتم الترخيص والتصنيف والقياس وتحديد المواصفات وتطوير المؤشرات والتقييم والتوظيف والتنفيذ. وذلك للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ووضع الخطط لمواجهة التحديات العالمية للذكاء الاصطناعي، وتنفيذ البرامج لتوطين الذكاء الاصطناعي في قطاعات الدولة، وتحديد وتنمية الصناعات الذكية بالوطن لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة والاستفادة منها معرفياً ومالياً وعالمياً، ورفع مستوى الوعي المعرفي بالذكاء الاصطناعي والابتكاري والتعليمي والبحثي في القطاعات المختلفة، وتقديم الأدلة الارشادية للتطبيق والتنفيذ في مؤسسات الدولة والاعمال، والمشاركة في وضع وتنفيذ المبادرات والبرامج المختلفة لخدمات حكومات الذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الذكي واستثمارات الذكاء الاصطناعي، والمدن الذكية والروبوتات الذكية. والمساهمة باستخدام الذكاء الاصطناعي لوضع حلول للمشكلات المعقدة مثل البطالة والصحة والتعليم والطاقة والصناعة والإسكان والأمن وغيرها.

كما ستكون هناك إسهامات إيجابية في معدل الناتج الإجمالي المحلي وفي تبسيط تعقيد بيئة الأعمال في المملكة وتصنيف المملكة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأعربت باعثمان؛ عن شكرها لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد، على النقلة النوعية التي ستشهدها المملكة لأول مرة في تاريخها وقالت: لطالما تكرر ندائي الاستشرافي الذي تحقّق الآن برؤيتكم الثاقبة على أرض الواقع وإدراككم الواعي ضرورة المنافسة في السباق العالمي المتناحر في مجال الذكاء الاصطناعي؛ فإن الوطن ستضيء به العلوم الحديثة.