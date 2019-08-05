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مفاجأة.. تفجير القاهرة جرى بسيارة أعدت لتنفيذ عملية إرهابية أخرى

"الداخلية" اتهمت "حركة حسم"

أفادت وزارة الداخلية المصرية اليوم الاثنين بأن كمية من المتفجرات في سيارة كانت معدة لتنفيذ عملية إرهابية، أدت إلى الانفجار الذي وقع ليل الأحد أمام المعهد القومي للأورام في وسط القاهرة وأودى بحياة نحو 20 شخصاً.

واتهمت الوزارة في بيان أوردته "رويترز"، "حركة حسم" بتجهيز السيارة بالمتفجرات تمهيداً لنقلها إلى أحد الأماكن لاستخدامها في تنفيذ إحدى العمليات الإرهابية.

وأشارت إلى أنه جارٍ استكمال عمليات الفحص والتحري وجمع المعلومات وتحديد العناصر الإرهابية المتورطة في هذا التحرك واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

من جانبه، أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي في صفحتيه على "فيسبوك" و"تويتر" عن تعازيه للشعب المصري ولأسر القتلى الذين سقطوا نتيجة الحادث الإرهابي الجبان.


وقال "السيسي" إن بلاده عازمة على مواجهة الإرهاب الغاشم واقتلاعه من جذوره.

الرئيسية/ أخبار العالم

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مفاجأة.. تفجير القاهرة جرى بسيارة أعدت لتنفيذ عملية إرهابية أخرى
سبق

أفادت وزارة الداخلية المصرية اليوم الاثنين بأن كمية من المتفجرات في سيارة كانت معدة لتنفيذ عملية إرهابية، أدت إلى الانفجار الذي وقع ليل الأحد أمام المعهد القومي للأورام في وسط القاهرة وأودى بحياة نحو 20 شخصاً.

واتهمت الوزارة في بيان أوردته "رويترز"، "حركة حسم" بتجهيز السيارة بالمتفجرات تمهيداً لنقلها إلى أحد الأماكن لاستخدامها في تنفيذ إحدى العمليات الإرهابية.

وأشارت إلى أنه جارٍ استكمال عمليات الفحص والتحري وجمع المعلومات وتحديد العناصر الإرهابية المتورطة في هذا التحرك واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

من جانبه، أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي في صفحتيه على "فيسبوك" و"تويتر" عن تعازيه للشعب المصري ولأسر القتلى الذين سقطوا نتيجة الحادث الإرهابي الجبان.


وقال "السيسي" إن بلاده عازمة على مواجهة الإرهاب الغاشم واقتلاعه من جذوره.

05 أغسطس 2019 - 4 ذو الحجة 1440
05:36 PM

مفاجأة.. تفجير القاهرة جرى بسيارة أعدت لتنفيذ عملية إرهابية أخرى

"الداخلية" اتهمت "حركة حسم"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت وزارة الداخلية المصرية اليوم الاثنين بأن كمية من المتفجرات في سيارة كانت معدة لتنفيذ عملية إرهابية، أدت إلى الانفجار الذي وقع ليل الأحد أمام المعهد القومي للأورام في وسط القاهرة وأودى بحياة نحو 20 شخصاً.

واتهمت الوزارة في بيان أوردته "رويترز"، "حركة حسم" بتجهيز السيارة بالمتفجرات تمهيداً لنقلها إلى أحد الأماكن لاستخدامها في تنفيذ إحدى العمليات الإرهابية.

وأشارت إلى أنه جارٍ استكمال عمليات الفحص والتحري وجمع المعلومات وتحديد العناصر الإرهابية المتورطة في هذا التحرك واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

من جانبه، أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي في صفحتيه على "فيسبوك" و"تويتر" عن تعازيه للشعب المصري ولأسر القتلى الذين سقطوا نتيجة الحادث الإرهابي الجبان.


وقال "السيسي" إن بلاده عازمة على مواجهة الإرهاب الغاشم واقتلاعه من جذوره.

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