"الشبيلي": دفع الزكاة لمنصة "جود الإسكان" جائز وتبرأ به الذمة

قال: ينطبق عليها الاستحقاق ودعا الجمعيات الخيرية للإسهام فيها

أكد أستاذ الفقه في المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ الدكتور يوسف بن عبدالله الشبيلي، جواز دفع زكاة المال لمنصة جود الإسكان، مشيرًا إلى أن دفع الزكاة لمثل تلك المنصة التي بذلك التحري والتدقيق والضبط تبرأ به الذمة بإذن الله.

وقال الشيخ الشبيلي: "الحالات التي تعرض في المنصة هي بلا شك حالات ينطبق عليها استحقاق الزكاة؛ لانهم أناس غير قادرين على سداد أمور ضرورية؛ لأن المسكن من الأشياء الضرورية، سواء في جانب الإيجار أو في جانب دعم سداد الأقساط؛ لأن الشخص أصبح فقيرًا ومدينًا في ذات الوقت؛ لأنه غير قادر على السداد فهو من الفقراء ومن الغارمين في آن واحد، فيستحق أن يأخذ من أموال الزكاة".

ودعا الشيخ "الشبيلي"، في رده على سؤال في برنامج "يستفتونك": "هل يجوز أن تدفع زكاة المال لمنصة جود الإسكان؟"، الجمعيات الخيرية للإسهام في تلك المنصة لكونها تضبط العمل ويتم فيها التأكد من أن الأموال تذهب لمستحقيها.

وطمأن المتبرعين بأن دفع الزكاة لمثل تلك المنصة التي بهذا التحري وهذا التدقيق وهذا الضبط بإذن الله تبرأ به الذمة.

وأضاف: "منصة جود للإسكان تعد من المبادرات النوعية المتميزة في مجال الدعم السكني لتمويل احتياجات الفقراء وذوي الدخل المحدود ممن لا يستطيعون تغطية الاحتياجات السكنية".

وأشار إلى أن تلك المنصة تعنى بدفع الإيجارات واستحقاقات التمويل السكني، وهي تحت إشراف جهات موثوقة للتأكد من وصول الدعم والتبرع من الناس إلى الفقراء الأكثر حاجة الذين يتحقق بالفعل أنهم غير قادرين على سداد الإيجارات وأقساط التمويل السكني.