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"صحة الرياض" تزور منسوبيها في "المحاجر الصحية"

للاطمئنان على سلامتهم والتأكد من خلوهم من الفيروس

أطلقت إدارة التواصل الداخلي في المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض مبادرة لزيارة ودعم منسوبي الصحة العاملين في المحاجر الصحية.

وتأتي هذه المبادرة بدعم مدير عام الشؤون الصحية ورئيس مركز القيادة والتحكم بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالعزيز التويجري، ويرأسها مدير إدارة التواصل الداخلي بصحة الرياض إبراهيم الصبيح.

وتهدف المبادرة لزيارة ودعم منسوبي الصحة العاملين بالمحاجر الصحية بمنطقة الرياض، في عددٍ من الفنادق التي تم تهيئتها سابقًا من قِبل الجهات المعنية لاحتواء القادمين من خارج المملكة للاطمئنان على سلامتهم ومتابعتهم وخلوهم من الفيروس.

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"صحة الرياض" تزور منسوبيها في "المحاجر الصحية"
سبق

أطلقت إدارة التواصل الداخلي في المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض مبادرة لزيارة ودعم منسوبي الصحة العاملين في المحاجر الصحية.

وتأتي هذه المبادرة بدعم مدير عام الشؤون الصحية ورئيس مركز القيادة والتحكم بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالعزيز التويجري، ويرأسها مدير إدارة التواصل الداخلي بصحة الرياض إبراهيم الصبيح.

وتهدف المبادرة لزيارة ودعم منسوبي الصحة العاملين بالمحاجر الصحية بمنطقة الرياض، في عددٍ من الفنادق التي تم تهيئتها سابقًا من قِبل الجهات المعنية لاحتواء القادمين من خارج المملكة للاطمئنان على سلامتهم ومتابعتهم وخلوهم من الفيروس.

23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
01:26 AM

"صحة الرياض" تزور منسوبيها في "المحاجر الصحية"

للاطمئنان على سلامتهم والتأكد من خلوهم من الفيروس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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4,325

أطلقت إدارة التواصل الداخلي في المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض مبادرة لزيارة ودعم منسوبي الصحة العاملين في المحاجر الصحية.

وتأتي هذه المبادرة بدعم مدير عام الشؤون الصحية ورئيس مركز القيادة والتحكم بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالعزيز التويجري، ويرأسها مدير إدارة التواصل الداخلي بصحة الرياض إبراهيم الصبيح.

وتهدف المبادرة لزيارة ودعم منسوبي الصحة العاملين بالمحاجر الصحية بمنطقة الرياض، في عددٍ من الفنادق التي تم تهيئتها سابقًا من قِبل الجهات المعنية لاحتواء القادمين من خارج المملكة للاطمئنان على سلامتهم ومتابعتهم وخلوهم من الفيروس.

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