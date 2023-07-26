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عقب وفاة مديرها العام.. دبلوماسي روماني يقود وكالة الطاقة الذرية مؤقتاً

إلى حين اتفاق الدول الأعضاء على خليفة "أمانو"

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم (الخميس)، أن الدبلوماسي الروماني كورنيل فيروتا سيقود الوكالة لحين اتفاق الدول الأعضاء على مدير جديد يخلف المدير العام الراحل يوكيا أمانو، حسبما أفادت "رويترز".

وتوفي الاثنين الماضي المدير العام للوكالة التابعة للأمم المتحدة يوكيا أمانو، الذي ترك فراغاً قيادياً في وقت تتصاعد فيه حدة التوتر بين إيران والغرب بعد قرار واشنطن العام الماضي الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم في 2015،؛ والذي قيّد البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية.

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عقب وفاة مديرها العام.. دبلوماسي روماني يقود وكالة الطاقة الذرية مؤقتاً
سبق

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم (الخميس)، أن الدبلوماسي الروماني كورنيل فيروتا سيقود الوكالة لحين اتفاق الدول الأعضاء على مدير جديد يخلف المدير العام الراحل يوكيا أمانو، حسبما أفادت "رويترز".

وتوفي الاثنين الماضي المدير العام للوكالة التابعة للأمم المتحدة يوكيا أمانو، الذي ترك فراغاً قيادياً في وقت تتصاعد فيه حدة التوتر بين إيران والغرب بعد قرار واشنطن العام الماضي الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم في 2015،؛ والذي قيّد البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية.

25 يوليو 2019 - 22 ذو القعدة 1440
08:09 PM

عقب وفاة مديرها العام.. دبلوماسي روماني يقود وكالة الطاقة الذرية مؤقتاً

إلى حين اتفاق الدول الأعضاء على خليفة "أمانو"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم (الخميس)، أن الدبلوماسي الروماني كورنيل فيروتا سيقود الوكالة لحين اتفاق الدول الأعضاء على مدير جديد يخلف المدير العام الراحل يوكيا أمانو، حسبما أفادت "رويترز".

وتوفي الاثنين الماضي المدير العام للوكالة التابعة للأمم المتحدة يوكيا أمانو، الذي ترك فراغاً قيادياً في وقت تتصاعد فيه حدة التوتر بين إيران والغرب بعد قرار واشنطن العام الماضي الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم في 2015،؛ والذي قيّد البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية.

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