النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

السفير السعودي بالفلبين: الحطام الذي عثر عليه لا يخص الطائرة التدريبية للمفقود الشريف

قال: البيان الذي أصدرته هيئة الطيران المدني غير دقيق ولا يستند إلى براهين

في ظل الجهود التي تبذلها السفارة حيال عملية البحث عن المواطن المفقود عبدالله بن خالد الشريف، قام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الفلبين الدكتور عبدالله بن ناصر البصيري بزيارة المدير العام لهيئة الطيران المدني الكابتن جيم سيديونكو؛ وذلك في مكتبه بحضور نائب المدير العام للطيران المدني، ومدير عام الأمن بالطيران المدني، وجرى خلال اللقاء بحث موضوع اختفاء المواطن عبدالله الشريف من كافة الجوانب وفق جميع الاحتمالات.

وأشار السفير أثناء اللقاء إلى أن البيان الذي أصدرته الهيئة العامة للطيران المدني غير دقيق ولا يستند إلى براهين واضحة، وطالب بضرورة إصدار بيان أكثر وضوحًا وفق مجريات البحث الحالية التي لا تؤكد تحطم الطائرة ولا وجود طاقمها، وهنا أكد مدير عام هيئة الطيران المدني أن الهيئة تتابع وتعمل مع جميع الجهات الفلبينية المختصة منذ اختفاء الطائرة، وأوضح مدير هيئة الطيران الفلبينية بالقول: سوف نتوصل في القريب العاجل لنتائج إيجابية، مع العلم بأن القطع التي وُجدت لا تخص الطائرة التدريبية، وأن هناك لبسًا حصل لدى المختصين في الهيئة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
السفير السعودي بالفلبين: الحطام الذي عثر عليه لا يخص الطائرة التدريبية للمفقود الشريف
سبق

في ظل الجهود التي تبذلها السفارة حيال عملية البحث عن المواطن المفقود عبدالله بن خالد الشريف، قام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الفلبين الدكتور عبدالله بن ناصر البصيري بزيارة المدير العام لهيئة الطيران المدني الكابتن جيم سيديونكو؛ وذلك في مكتبه بحضور نائب المدير العام للطيران المدني، ومدير عام الأمن بالطيران المدني، وجرى خلال اللقاء بحث موضوع اختفاء المواطن عبدالله الشريف من كافة الجوانب وفق جميع الاحتمالات.

وأشار السفير أثناء اللقاء إلى أن البيان الذي أصدرته الهيئة العامة للطيران المدني غير دقيق ولا يستند إلى براهين واضحة، وطالب بضرورة إصدار بيان أكثر وضوحًا وفق مجريات البحث الحالية التي لا تؤكد تحطم الطائرة ولا وجود طاقمها، وهنا أكد مدير عام هيئة الطيران المدني أن الهيئة تتابع وتعمل مع جميع الجهات الفلبينية المختصة منذ اختفاء الطائرة، وأوضح مدير هيئة الطيران الفلبينية بالقول: سوف نتوصل في القريب العاجل لنتائج إيجابية، مع العلم بأن القطع التي وُجدت لا تخص الطائرة التدريبية، وأن هناك لبسًا حصل لدى المختصين في الهيئة.

28 مايو 2019 - 23 رمضان 1440
08:18 PM
اخر تعديل
28 مايو 2019 - 23 رمضان 1440
09:08 PM

السفير السعودي بالفلبين: الحطام الذي عثر عليه لا يخص الطائرة التدريبية للمفقود الشريف

قال: البيان الذي أصدرته هيئة الطيران المدني غير دقيق ولا يستند إلى براهين

A A A
بدر العتيبي - الرياض
0
1,640

في ظل الجهود التي تبذلها السفارة حيال عملية البحث عن المواطن المفقود عبدالله بن خالد الشريف، قام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الفلبين الدكتور عبدالله بن ناصر البصيري بزيارة المدير العام لهيئة الطيران المدني الكابتن جيم سيديونكو؛ وذلك في مكتبه بحضور نائب المدير العام للطيران المدني، ومدير عام الأمن بالطيران المدني، وجرى خلال اللقاء بحث موضوع اختفاء المواطن عبدالله الشريف من كافة الجوانب وفق جميع الاحتمالات.

وأشار السفير أثناء اللقاء إلى أن البيان الذي أصدرته الهيئة العامة للطيران المدني غير دقيق ولا يستند إلى براهين واضحة، وطالب بضرورة إصدار بيان أكثر وضوحًا وفق مجريات البحث الحالية التي لا تؤكد تحطم الطائرة ولا وجود طاقمها، وهنا أكد مدير عام هيئة الطيران المدني أن الهيئة تتابع وتعمل مع جميع الجهات الفلبينية المختصة منذ اختفاء الطائرة، وأوضح مدير هيئة الطيران الفلبينية بالقول: سوف نتوصل في القريب العاجل لنتائج إيجابية، مع العلم بأن القطع التي وُجدت لا تخص الطائرة التدريبية، وأن هناك لبسًا حصل لدى المختصين في الهيئة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,038
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,931
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,187
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,564

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

عبدالرحمن القحطاني
هدية المملكة للأمة العربية

هدية المملكة للأمة العربية

ماجد البريكان
من مكة تستمر العطاءات..!

من مكة تستمر العطاءات..!

صالح المسلّم
راتب شهر رمضان.. غير..!!

راتب شهر رمضان.. غير..!!

ماجد الحربي
دعاة الصحوة وفقيه القرية

دعاة الصحوة وفقيه القرية

جمعان الكرت
رمضان بين جيلَيْن!

رمضان بين جيلَيْن!

صالح مطر الغامدي
ثقافة التغيير.. هل نتقبلها؟

ثقافة التغيير.. هل نتقبلها؟

عبدالرحمن المرشد
ماذا نريد من الهيئة؟

ماذا نريد من الهيئة؟

صالح المسلّم
إسلام سيرجيو..!!

إسلام سيرجيو..!!

محمد الصيـعري
هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!

هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!

عبدالرحمن القحطاني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة