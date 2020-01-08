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شاهد.. آلاف القذائف النارية تضيء السماء ابتهاجًا بانطلاق "شتوي جازان"

تستمر طيلة فترة المهرجان تحت إشراف الدفاع المدني وشرطة المنطقة

رسمت آلاف القذائف من الألعاب النارية لوحة جمالية بسماء مدينة جيزان إعلانًا لبدء فعاليات مهرجان جازان الشتوي، ورصدتها "سبق" بصور جوية.

وتفصيلاً، قامت اللجان المنظمة لمهرجان جازان الشتوي بتجهيز آلاف من المقذوفات من الألعاب النارية لإطلاقها بأنحاء عديدة بمدينة جيزان ضمن فعاليات مهرجان جازان الشتوي 2020 بإشراف من الدفاع المدني بجازان، وشرطة منطقة جازان ممثلة بإدارة الأسلحة والمتفجرات. وتستمر الألعاب النارية طيلة فترة المهرجان.

جازان الألعاب النارية مهرجان جازان الشتوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. آلاف القذائف النارية تضيء السماء ابتهاجًا بانطلاق "شتوي جازان"
سبق

رسمت آلاف القذائف من الألعاب النارية لوحة جمالية بسماء مدينة جيزان إعلانًا لبدء فعاليات مهرجان جازان الشتوي، ورصدتها "سبق" بصور جوية.

وتفصيلاً، قامت اللجان المنظمة لمهرجان جازان الشتوي بتجهيز آلاف من المقذوفات من الألعاب النارية لإطلاقها بأنحاء عديدة بمدينة جيزان ضمن فعاليات مهرجان جازان الشتوي 2020 بإشراف من الدفاع المدني بجازان، وشرطة منطقة جازان ممثلة بإدارة الأسلحة والمتفجرات. وتستمر الألعاب النارية طيلة فترة المهرجان.

08 يناير 2020 - 13 جمادى الأول 1441
12:27 AM

شاهد.. آلاف القذائف النارية تضيء السماء ابتهاجًا بانطلاق "شتوي جازان"

تستمر طيلة فترة المهرجان تحت إشراف الدفاع المدني وشرطة المنطقة

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فهد كاملي - جازان
0
2,126

رسمت آلاف القذائف من الألعاب النارية لوحة جمالية بسماء مدينة جيزان إعلانًا لبدء فعاليات مهرجان جازان الشتوي، ورصدتها "سبق" بصور جوية.

وتفصيلاً، قامت اللجان المنظمة لمهرجان جازان الشتوي بتجهيز آلاف من المقذوفات من الألعاب النارية لإطلاقها بأنحاء عديدة بمدينة جيزان ضمن فعاليات مهرجان جازان الشتوي 2020 بإشراف من الدفاع المدني بجازان، وشرطة منطقة جازان ممثلة بإدارة الأسلحة والمتفجرات. وتستمر الألعاب النارية طيلة فترة المهرجان.

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