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أمير الشمالية ينقل تحيات القيادة لمنسوبي قوة عرعر والوحدات الملحقة

قال: الملك والشعب يثمنون وبكل تقدير هذه البطولات التي تعد مصدر فخر

نقل أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - إلى منسوبي قوة عرعر والوحدات الملحقة لها.
وكان في استقباله لدى وصوله مقر القوة، قائد قوة عرعر اللواء الركن خالد محمد الخشرمي والقيادات العسكرية.
ونوه أمير منطقة الحدود الشمالية بما يسطره جنود الوطن البواسل من أعمال بطولية للدفاع عن دينهم ووطنهم، مؤكدًا أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، والشعب السعودي يثمنون وبكل تقدير هذه البطولات والتضحيات التي تعد مصدر فخر واعتزاز ووسام شرف في سبيل رفعة وأمن الوطن ومواطنيه.
وأشاد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، بالتطور الذي تشهده القوات المسلحة والقطاعات العسكرية كافة، في ظل الدعم غير المحدود الذي توليه الحكومة الرشيدة لجميع قطاعات الدولة المدنية منها والعسكرية, سائلاً المولى أن يحفظ هذا الكيان من كل مكروه.

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أمير الشمالية ينقل تحيات القيادة لمنسوبي قوة عرعر والوحدات الملحقة
سبق

نقل أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - إلى منسوبي قوة عرعر والوحدات الملحقة لها.
وكان في استقباله لدى وصوله مقر القوة، قائد قوة عرعر اللواء الركن خالد محمد الخشرمي والقيادات العسكرية.
ونوه أمير منطقة الحدود الشمالية بما يسطره جنود الوطن البواسل من أعمال بطولية للدفاع عن دينهم ووطنهم، مؤكدًا أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، والشعب السعودي يثمنون وبكل تقدير هذه البطولات والتضحيات التي تعد مصدر فخر واعتزاز ووسام شرف في سبيل رفعة وأمن الوطن ومواطنيه.
وأشاد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، بالتطور الذي تشهده القوات المسلحة والقطاعات العسكرية كافة، في ظل الدعم غير المحدود الذي توليه الحكومة الرشيدة لجميع قطاعات الدولة المدنية منها والعسكرية, سائلاً المولى أن يحفظ هذا الكيان من كل مكروه.

17 يونيو 2019 - 14 شوّال 1440
03:00 PM
اخر تعديل
17 يونيو 2019 - 14 شوّال 1440
03:29 PM

أمير الشمالية ينقل تحيات القيادة لمنسوبي قوة عرعر والوحدات الملحقة

قال: الملك والشعب يثمنون وبكل تقدير هذه البطولات التي تعد مصدر فخر

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - عرعر
0
1,536

نقل أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - إلى منسوبي قوة عرعر والوحدات الملحقة لها.
وكان في استقباله لدى وصوله مقر القوة، قائد قوة عرعر اللواء الركن خالد محمد الخشرمي والقيادات العسكرية.
ونوه أمير منطقة الحدود الشمالية بما يسطره جنود الوطن البواسل من أعمال بطولية للدفاع عن دينهم ووطنهم، مؤكدًا أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، والشعب السعودي يثمنون وبكل تقدير هذه البطولات والتضحيات التي تعد مصدر فخر واعتزاز ووسام شرف في سبيل رفعة وأمن الوطن ومواطنيه.
وأشاد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، بالتطور الذي تشهده القوات المسلحة والقطاعات العسكرية كافة، في ظل الدعم غير المحدود الذي توليه الحكومة الرشيدة لجميع قطاعات الدولة المدنية منها والعسكرية, سائلاً المولى أن يحفظ هذا الكيان من كل مكروه.

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