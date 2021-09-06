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حملة لأمانة العاصمة المقدسة على مباسط النكاسة.. وهنا الحصيلة

ممثلةً في بلدية المسفلة الفرعية وبمشاركة الإدارة العامة للنظافة

نفّذت أمانة العاصمة المقدسة -ممثلةً في بلدية المسفلة الفرعية- بمشاركة الإدارة العامة للنظافة، حملة موسعة على المباسط العشوائية والباعة الجائلين المخالفين في حي النكاسة بمكة المكرمة.

وأسفرت الحملة عن رفع ما يقارب 150 كجم من الأخشاب والحديد، وتنظيف الموقع كاملًا من المخلفات.

ودعت أمانة العاصمة المقدسة، أصحاب المباني تحت الإنشاء لضرورة نقل مخلفاتهم إلى المردم العام، والتأكد من العقود المبرمة بينهم وبين الناقلين المختصين.

وشددت الأمانة على أنه في حال عدم تجاوب الناقلين؛ يمكن الإبلاغ على الناقل عبر الرقم الموحد للبلاغات البلدية 940.

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حملة لأمانة العاصمة المقدسة على مباسط النكاسة.. وهنا الحصيلة
سبق

نفّذت أمانة العاصمة المقدسة -ممثلةً في بلدية المسفلة الفرعية- بمشاركة الإدارة العامة للنظافة، حملة موسعة على المباسط العشوائية والباعة الجائلين المخالفين في حي النكاسة بمكة المكرمة.

وأسفرت الحملة عن رفع ما يقارب 150 كجم من الأخشاب والحديد، وتنظيف الموقع كاملًا من المخلفات.

ودعت أمانة العاصمة المقدسة، أصحاب المباني تحت الإنشاء لضرورة نقل مخلفاتهم إلى المردم العام، والتأكد من العقود المبرمة بينهم وبين الناقلين المختصين.

وشددت الأمانة على أنه في حال عدم تجاوب الناقلين؛ يمكن الإبلاغ على الناقل عبر الرقم الموحد للبلاغات البلدية 940.

06 سبتمبر 2021 - 29 محرّم 1443
11:29 AM

حملة لأمانة العاصمة المقدسة على مباسط النكاسة.. وهنا الحصيلة

ممثلةً في بلدية المسفلة الفرعية وبمشاركة الإدارة العامة للنظافة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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نفّذت أمانة العاصمة المقدسة -ممثلةً في بلدية المسفلة الفرعية- بمشاركة الإدارة العامة للنظافة، حملة موسعة على المباسط العشوائية والباعة الجائلين المخالفين في حي النكاسة بمكة المكرمة.

وأسفرت الحملة عن رفع ما يقارب 150 كجم من الأخشاب والحديد، وتنظيف الموقع كاملًا من المخلفات.

ودعت أمانة العاصمة المقدسة، أصحاب المباني تحت الإنشاء لضرورة نقل مخلفاتهم إلى المردم العام، والتأكد من العقود المبرمة بينهم وبين الناقلين المختصين.

وشددت الأمانة على أنه في حال عدم تجاوب الناقلين؛ يمكن الإبلاغ على الناقل عبر الرقم الموحد للبلاغات البلدية 940.

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