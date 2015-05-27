"الأرصاد": أمطار رعدية على جازان

تشمل عدة محافظات حتى 7 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على محافظات: الداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي.

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.