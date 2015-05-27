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"الأرصاد": أمطار رعدية على جازان

تشمل عدة محافظات حتى 7 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على محافظات: الداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي.

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

المركز الوطني للأرصاد أمطار رعدية جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": أمطار رعدية على جازان
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على محافظات: الداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي.

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

26 مايو 2021 - 14 شوّال 1442
03:11 PM

"الأرصاد": أمطار رعدية على جازان

تشمل عدة محافظات حتى 7 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على محافظات: الداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي.

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

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