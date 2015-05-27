"الأرصاد": أمطار رعدية على جازان

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على محافظات: الداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي.
وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على محافظات: الداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي.
وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.المركز الوطني للأرصاد أمطار رعدية جازان
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على محافظات: الداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي.
وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على محافظات: الداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي.
وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.