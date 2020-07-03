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"جلوبال بترول برايس": السعودية ضمن أرخص دول العالم في أسعار الكهرباء

حلت في المرتبة الـ23 عالميًّا

جاءت المملكة العربية السعودية ضمن أرخص دول العالم في أسعار الكهرباء، بحسب تصنيف"globalpetrolprices" المتخصص في تتبُّع أسعار الطاقة حول دول العالم.

وأشار الموقع إلى أن السعودية حلّت في المرتبة الـ23 عالميًّا في تقديم أسعار رخيصة للكهرباء من بين 154 دولة.

وجاءت السودان بوصفها أرخص دولة عربيًّا وعالميًّا في أسعار الكهرباء، وتليها فنزويلا، وثالثًا كوبا، فيما جاءت برمودا الأغلى عالميًّا في الكهرباء، ثم ألمانيا والدنمارك.

وأشار التقرير إلى أن المغرب تعد أغلى دولة عربية في أسعار الكهرباء، وتليها الأردن، ولبنان ثالثًا، والإمارات رابعًا.

أسعار الكهرباء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"جلوبال بترول برايس": السعودية ضمن أرخص دول العالم في أسعار الكهرباء
سبق

جاءت المملكة العربية السعودية ضمن أرخص دول العالم في أسعار الكهرباء، بحسب تصنيف"globalpetrolprices" المتخصص في تتبُّع أسعار الطاقة حول دول العالم.

وأشار الموقع إلى أن السعودية حلّت في المرتبة الـ23 عالميًّا في تقديم أسعار رخيصة للكهرباء من بين 154 دولة.

وجاءت السودان بوصفها أرخص دولة عربيًّا وعالميًّا في أسعار الكهرباء، وتليها فنزويلا، وثالثًا كوبا، فيما جاءت برمودا الأغلى عالميًّا في الكهرباء، ثم ألمانيا والدنمارك.

وأشار التقرير إلى أن المغرب تعد أغلى دولة عربية في أسعار الكهرباء، وتليها الأردن، ولبنان ثالثًا، والإمارات رابعًا.

03 يوليو 2020 - 12 ذو القعدة 1441
10:33 PM

"جلوبال بترول برايس": السعودية ضمن أرخص دول العالم في أسعار الكهرباء

حلت في المرتبة الـ23 عالميًّا

A A A
خالد علي - جدة
21
6,121

جاءت المملكة العربية السعودية ضمن أرخص دول العالم في أسعار الكهرباء، بحسب تصنيف"globalpetrolprices" المتخصص في تتبُّع أسعار الطاقة حول دول العالم.

وأشار الموقع إلى أن السعودية حلّت في المرتبة الـ23 عالميًّا في تقديم أسعار رخيصة للكهرباء من بين 154 دولة.

وجاءت السودان بوصفها أرخص دولة عربيًّا وعالميًّا في أسعار الكهرباء، وتليها فنزويلا، وثالثًا كوبا، فيما جاءت برمودا الأغلى عالميًّا في الكهرباء، ثم ألمانيا والدنمارك.

وأشار التقرير إلى أن المغرب تعد أغلى دولة عربية في أسعار الكهرباء، وتليها الأردن، ولبنان ثالثًا، والإمارات رابعًا.

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