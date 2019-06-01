"ريد ستار" الصربي يطلب استعارة محترف "الهلال" مع أحقية الشراء

كشفت تقارير صحفية صربية عن أن نادي ريد ستار الصربي سيتقدم بطلب لإدارة نادي الهلال لاستعارة لاعبه السابق، الأسترالي ميلوس ديجينيك.

وبحسب ما نقلت صحيفة "republika" منذ قليل فإن إدارة النادي الصربي ستتقدم بطلب استعارة اللاعب مع أحقية الشراء بعد ذلك إذ إنها ستستغل أن الهلال لم يدفع حتى الآن كامل تكاليف صفقة شراء اللاعب.

وكان اللاعب قد انضم للهلال في الميركاتو الشتوي السابق نظير 3.6 ملايين يورو إلا أن اللاعب لم ينجح في كسب ثقة الهلاليين بعد إذ تدور أنباء حول رغبة مسؤولي النادي في التخلص من اللاعب والتعاقد مع أفضل منه.

وكانت الصحيفة الصربية تتحدث عن استغلال اللاعب لإجازته والتوجه نحو بلغراد لزيارة ناديه القديم.



