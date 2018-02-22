طقس الخميس.. 6 مناطق على موعد مع السحب الممطرة

الأرصاد: سماء غائمة.. وستكون مصحوبة برياح نشطة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- سماءً غائمةً جزئياً إلى غائمة، تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق: (القصيم، الرياض، الشرقية، تبوك، الجوف، القريات) وسماء غائمة جزئياً على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شرقية على الجزء الأوسط والشمالي، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15- 35كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى المتر ونصف المتر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15- 35كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.