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شاهد .. مليون ونصف المليون مسلم يصلون العيد في أرض الهجرة الأولى

شكل المسلمون 35% من سكان إثيوبيا البالغ عددهم 102 مليون نسمة

أدى حوالي مليون ونصف المليون مسلم إثيوبي، صباح يوم أمس الثلاثاء، صلاة عيد الفطر السعيد في الاستاد الرياضي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، مهللين مكبرين، في أول مره في تاريخ إثيوبيا.

ونقل التلفزيون الإثيوبي وقائع هذا التجمع الكبير، الذي أفاد بأن المصلين توافدوا منذ صباح العيد إلى الملعب الرياضي في العاصمة، والذي شهد ازدحامًا كبيراً؛ ما دفع الآلاف لأداء الصلاة في الطرقات العامة.

وحضر صلاة العيد عدد من الأئمة والمشايخ وممثلي الجماعات الإسلامية والطرق الصوفية والبعثات الدبلوماسية للدول الإسلامية، بالإضافة إلى عمدة العاصمة تاكلي أوما، والمفتي حاج عمر إدريس؛ حيث ألقى خطبة العيد إمام مسجد الأنوار أكبر مساجد العاصمة الشيخ حاج طه هارون.

وعقب الصلاة، ملأت الفرحة الشوارع في العاصمة الإثيوبية، وعبر المحتشدون عن فرحتهم بالأهازيج والمدائح.

يشار إلى أن المسلمين الذين يشكلون 35% من سكان إثيوبيا البالغ عددهم 102 مليون نسمة، اعتادوا على الخروج إلى صلاة العيد في حشود منتظمة مهللين مكبرين، مصطحبين معهم النساء والأطفال.

وتزامنًا مع صلاة العيد في العاصمة، أدى المسلمون الصلاة في مساجد وساحات عامة بكافة أقاليم إثيوبيا.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي قد بعث رسالة تهنئة للمسلمين كافة في البلاد بمناسبة عيد الفطر، ودعاهم للتعاون والتوحد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد .. مليون ونصف المليون مسلم يصلون العيد في أرض الهجرة الأولى
سبق

أدى حوالي مليون ونصف المليون مسلم إثيوبي، صباح يوم أمس الثلاثاء، صلاة عيد الفطر السعيد في الاستاد الرياضي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، مهللين مكبرين، في أول مره في تاريخ إثيوبيا.

ونقل التلفزيون الإثيوبي وقائع هذا التجمع الكبير، الذي أفاد بأن المصلين توافدوا منذ صباح العيد إلى الملعب الرياضي في العاصمة، والذي شهد ازدحامًا كبيراً؛ ما دفع الآلاف لأداء الصلاة في الطرقات العامة.

وحضر صلاة العيد عدد من الأئمة والمشايخ وممثلي الجماعات الإسلامية والطرق الصوفية والبعثات الدبلوماسية للدول الإسلامية، بالإضافة إلى عمدة العاصمة تاكلي أوما، والمفتي حاج عمر إدريس؛ حيث ألقى خطبة العيد إمام مسجد الأنوار أكبر مساجد العاصمة الشيخ حاج طه هارون.

وعقب الصلاة، ملأت الفرحة الشوارع في العاصمة الإثيوبية، وعبر المحتشدون عن فرحتهم بالأهازيج والمدائح.

يشار إلى أن المسلمين الذين يشكلون 35% من سكان إثيوبيا البالغ عددهم 102 مليون نسمة، اعتادوا على الخروج إلى صلاة العيد في حشود منتظمة مهللين مكبرين، مصطحبين معهم النساء والأطفال.

وتزامنًا مع صلاة العيد في العاصمة، أدى المسلمون الصلاة في مساجد وساحات عامة بكافة أقاليم إثيوبيا.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي قد بعث رسالة تهنئة للمسلمين كافة في البلاد بمناسبة عيد الفطر، ودعاهم للتعاون والتوحد.

05 يونيو 2019 - 2 شوّال 1440
12:32 PM

شاهد .. مليون ونصف المليون مسلم يصلون العيد في أرض الهجرة الأولى

شكل المسلمون 35% من سكان إثيوبيا البالغ عددهم 102 مليون نسمة

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
3
9,156

أدى حوالي مليون ونصف المليون مسلم إثيوبي، صباح يوم أمس الثلاثاء، صلاة عيد الفطر السعيد في الاستاد الرياضي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، مهللين مكبرين، في أول مره في تاريخ إثيوبيا.

ونقل التلفزيون الإثيوبي وقائع هذا التجمع الكبير، الذي أفاد بأن المصلين توافدوا منذ صباح العيد إلى الملعب الرياضي في العاصمة، والذي شهد ازدحامًا كبيراً؛ ما دفع الآلاف لأداء الصلاة في الطرقات العامة.

وحضر صلاة العيد عدد من الأئمة والمشايخ وممثلي الجماعات الإسلامية والطرق الصوفية والبعثات الدبلوماسية للدول الإسلامية، بالإضافة إلى عمدة العاصمة تاكلي أوما، والمفتي حاج عمر إدريس؛ حيث ألقى خطبة العيد إمام مسجد الأنوار أكبر مساجد العاصمة الشيخ حاج طه هارون.

وعقب الصلاة، ملأت الفرحة الشوارع في العاصمة الإثيوبية، وعبر المحتشدون عن فرحتهم بالأهازيج والمدائح.

يشار إلى أن المسلمين الذين يشكلون 35% من سكان إثيوبيا البالغ عددهم 102 مليون نسمة، اعتادوا على الخروج إلى صلاة العيد في حشود منتظمة مهللين مكبرين، مصطحبين معهم النساء والأطفال.

وتزامنًا مع صلاة العيد في العاصمة، أدى المسلمون الصلاة في مساجد وساحات عامة بكافة أقاليم إثيوبيا.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي قد بعث رسالة تهنئة للمسلمين كافة في البلاد بمناسبة عيد الفطر، ودعاهم للتعاون والتوحد.

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