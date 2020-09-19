وزير الداخلية يرعى حفل تخريج كلية الملك فهد الأمنية لطلبة الدورة التأهيلية الـ48

في استاد الأمير نايف بالرياض.. عددهم "1872" خريجًا

رعى وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، حفل تخريج كلية الملك فهد الأمنية لطلبة الدورة التأهيلية الثامنة والأربعين للضباط الجامعيين، والدفعة الستين من طلبة بكالوريوس العلوم الأمنية، وطلبة الدفعة السادسة من البرنامج الأكاديمي الأمني للابتعاث الخارجي؛ وذلك في استاد الأمير نايف بمقر الكلية في الرياض.

وفور وصول سموه عزف السلام الملكي، ثم استعرض حرس الشرف.

وبعد أن أخذ سموه مكانه في المنصة الرئيسية بُدئ الحفل الخطابي المُعَد لهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

ثم ألقى مدير كلية الملك فهد الأمنية اللواء الدكتور علي بن عبدالرحمن الدعيج، كلمةً أكد خلالها استمرار الكلية في تطوير برامجها التدريبية بما يتواءم مع متطلبات التطور الذي تشهده المملكة وتعزيز ريادتها الإقليمية في تأهيل ضباط الأمن؛ مبينًا أن عدد الخريجين بلغ "1872" خريجًا من الدورة التأهيلية الثامنة والأربعين للضباط الجامعيين، والدفعة الستين من برنامج بكالوريوس العلوم الأمنية، والدفعة السادسة من البرنامج الأكاديمي الأمني للابتعاث الخارجي.

إثر ذلك ألقى رقيب أول الكلية فيصل بن حسن الشهراني، كلمة الخريجين، عبّروا فيها عن شكرهم وتقديرهم لسمو وزير الداخلية على رعايته لحفل تخرجهم؛ مؤكدين عزمهم على بذل أرواحهم فداء للوطن؛ سائلين الله عز وجل أن يُديم على المملكة أمنها وأمانها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما الله.

عقب ذلك شاهد الأمير عبدالعزيز بن سعود والحضور فيلمًا وثائقيًّا بعنوان "عرين الأمن.. وحصاد عام" استعرض أبرز المراحل التطويرية التي شهدتها الكلية خلال عام 1440هـ.

بعدها بدأ العرض والتشكيلات العسكرية التي أظهرت بعض مهارات الخريجين التي أتقنوها خلال مراحل التدريب المكثفة التي تَلَقّوها.

كما شاهد سموه عددًا من الفرضيات والتطبيقات في الرماية وحفظ النظام والدفاع عن النفس، التي أظهرت قدرات الخريجين على الرماية من مسافات مختلفة، واقتحام المباني متعددة الأدوار، وتطوير التقنيات المساندة للمهام الأمنية والتي تم عرض إحداها من خلال فرضية اصطياد الطائرات المسيرة.

عقب ذلك تم تسليم راية الكلية من الرقيب السلف إلى الرقيب الخلف، ثم أدى الخريجون قسَم الولاء والطاعة.

إثر ذلك أعلنت النتيجة العامة للدورات؛ حيث كرم سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود أوائل الخريجين والسرايا الفائزة برايات التفوق، كما كرم سموه أبناء وأشقاء شهداء الواجب من الخريجين وأولياء أمورهم.

عقب ذلك كرّم سموه شخصيتين من الخريجين القدامى للكلية، هما معالي رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز بن محمد الهويريني، ومعالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي.

بعد ذلك تَسلم وزير الداخلية إصدارات مركز الدراسات والبحوث بالكلية، كما تَسَلّم هدية تذكارية بهذه المناسبة من مدير عام الكلية.

ثم دشن سموه منصة الناشر الأمني، الذي يسمح للباحثين في مجال العلوم الأمنية باستخدام موقع الكلية الإلكتروني لاستعراض البحوث التي تُعِدها الجهات العلمية بالكلية.