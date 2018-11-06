النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"العواد": زيارة ولي العهد لمصابي الحد الجنوبي لفتة غير مستغربة.. وكلمته وقود للعطاء

نقل للمصابين تحيات خادم الحرمين وتمنياته بالشفاء العاجل.. وقلدهم نوطَيْ الشرف والمعركة

وصف وزير الإعلام، الدكتور عواد بن صالح العواد، زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أمس للمصابين بالحد الجنوبي، الذين يتلقون العلاج في مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية في الرياض، باللفتة غير المستغربة من قادتنا.

وقال العواد في تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر على هامش زيارة ولي العهد - حفظه الله - لأبطالنا المصابين من جنودنا البواسل الذين يدافعون عن الوطن، ويذودون عن حماه: لقد كانت كلمات سموه الداعمة ووقفته النبيلة بلسمًا شافيًا ووقودًا مستمرًّا للعطاء والبذل لكل أبناء الوطن المخلصين.

وكان سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد نقل للمصابين تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتمنياته بالشفاء العاجل. كما عبَّر سموه في حديثه مع المصابين عن اعتزازه بشجاعتهم، وتقديره لتضحياتهم.. سائلاً الله لهم الصحة والعافية.

وقلد سمو ولي العهد المصابين نوط الشرف ونوط المعركة اللذَيْن يُمنحان لجميع المصابين في العمليات العسكرية.


الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"العواد": زيارة ولي العهد لمصابي الحد الجنوبي لفتة غير مستغربة.. وكلمته وقود للعطاء
سبق

وصف وزير الإعلام، الدكتور عواد بن صالح العواد، زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أمس للمصابين بالحد الجنوبي، الذين يتلقون العلاج في مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية في الرياض، باللفتة غير المستغربة من قادتنا.

وقال العواد في تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر على هامش زيارة ولي العهد - حفظه الله - لأبطالنا المصابين من جنودنا البواسل الذين يدافعون عن الوطن، ويذودون عن حماه: لقد كانت كلمات سموه الداعمة ووقفته النبيلة بلسمًا شافيًا ووقودًا مستمرًّا للعطاء والبذل لكل أبناء الوطن المخلصين.

وكان سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد نقل للمصابين تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتمنياته بالشفاء العاجل. كما عبَّر سموه في حديثه مع المصابين عن اعتزازه بشجاعتهم، وتقديره لتضحياتهم.. سائلاً الله لهم الصحة والعافية.

وقلد سمو ولي العهد المصابين نوط الشرف ونوط المعركة اللذَيْن يُمنحان لجميع المصابين في العمليات العسكرية.


06 نوفمبر 2018 - 28 صفر 1440
12:38 AM

"العواد": زيارة ولي العهد لمصابي الحد الجنوبي لفتة غير مستغربة.. وكلمته وقود للعطاء

نقل للمصابين تحيات خادم الحرمين وتمنياته بالشفاء العاجل.. وقلدهم نوطَيْ الشرف والمعركة

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
2
4,559

وصف وزير الإعلام، الدكتور عواد بن صالح العواد، زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أمس للمصابين بالحد الجنوبي، الذين يتلقون العلاج في مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية في الرياض، باللفتة غير المستغربة من قادتنا.

وقال العواد في تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر على هامش زيارة ولي العهد - حفظه الله - لأبطالنا المصابين من جنودنا البواسل الذين يدافعون عن الوطن، ويذودون عن حماه: لقد كانت كلمات سموه الداعمة ووقفته النبيلة بلسمًا شافيًا ووقودًا مستمرًّا للعطاء والبذل لكل أبناء الوطن المخلصين.

وكان سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد نقل للمصابين تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتمنياته بالشفاء العاجل. كما عبَّر سموه في حديثه مع المصابين عن اعتزازه بشجاعتهم، وتقديره لتضحياتهم.. سائلاً الله لهم الصحة والعافية.

وقلد سمو ولي العهد المصابين نوط الشرف ونوط المعركة اللذَيْن يُمنحان لجميع المصابين في العمليات العسكرية.


اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,273
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,518
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
51,930
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,165

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

فرحة المنجز وشفافية المسؤول

فرحة المنجز وشفافية المسؤول

سلطان رديف
الوطنية في زمن صراع الحضارات

الوطنية في زمن صراع الحضارات

خالد الحقباني
وَضْع المتقاعدين وأزمة البطالة

وَضْع المتقاعدين وأزمة البطالة

عبدالغني الشيخ
التعسف الوظيفي يطول ٢٥٠ سعوديًّا

التعسف الوظيفي يطول ٢٥٠ سعوديًّا

ماجد البريكان
محاضرة الأميرة

محاضرة الأميرة

سلطان رديف
"قناة الجزيرة".. ربع قرن من الفتنة

"قناة الجزيرة".. ربع قرن من الفتنة

حواء القرني
فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الرشيد

فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الرشيد

منيرة الرشيد
حتى الأطفال حشدوهم ضد السعودية!!

حتى الأطفال حشدوهم ضد السعودية!!

صالح مطر الغامدي
الحاقدون أرادوها "ليبيا سعودية"

الحاقدون أرادوها "ليبيا سعودية"

عبدالغني الشيخ
مدينة شرورة تعاتب "الكهرباء"!

مدينة شرورة تعاتب "الكهرباء"!

محمد الصيـعري
قناة حاقدة لن تهزك يا وطن الشموخ

قناة حاقدة لن تهزك يا وطن الشموخ

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة