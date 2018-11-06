"العواد": زيارة ولي العهد لمصابي الحد الجنوبي لفتة غير مستغربة.. وكلمته وقود للعطاء

نقل للمصابين تحيات خادم الحرمين وتمنياته بالشفاء العاجل.. وقلدهم نوطَيْ الشرف والمعركة

وصف وزير الإعلام، الدكتور عواد بن صالح العواد، زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أمس للمصابين بالحد الجنوبي، الذين يتلقون العلاج في مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية في الرياض، باللفتة غير المستغربة من قادتنا.

وقال العواد في تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر على هامش زيارة ولي العهد - حفظه الله - لأبطالنا المصابين من جنودنا البواسل الذين يدافعون عن الوطن، ويذودون عن حماه: لقد كانت كلمات سموه الداعمة ووقفته النبيلة بلسمًا شافيًا ووقودًا مستمرًّا للعطاء والبذل لكل أبناء الوطن المخلصين.

وكان سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد نقل للمصابين تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتمنياته بالشفاء العاجل. كما عبَّر سموه في حديثه مع المصابين عن اعتزازه بشجاعتهم، وتقديره لتضحياتهم.. سائلاً الله لهم الصحة والعافية.

وقلد سمو ولي العهد المصابين نوط الشرف ونوط المعركة اللذَيْن يُمنحان لجميع المصابين في العمليات العسكرية.



