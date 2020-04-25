إصابة 39 سودانياً جديداً بـ"كورونا".. وتسجيل حالة وفاة

حصيلة الوفيات ترتفع إلى 17

أفادت وزارة الصحة الاتحادية في السودان، اليوم (السبت)، بتسجيل 39 إصابة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة واحدة جديدة.

وبينت الوزارة أن الحالات الجديدة توزعت على مدن وولايات البلاد، فسُجلت 36 حالة إصابة في ولاية الخرطوم، وحالة واحدة في كل من ولايات الجزيرة، والبحر الأحمر، ووسط دارفور.

وأضافت أن ولاية القضارف سجلت حالتي إصابة بالفيروس أعلن عنهما سابقًا، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وذكرت الوزارة أن العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الوباء، ارتفع إلى 213 حالة، منها 19 تماثلت للشفاء، في حين جرى تسجيل 17 حالة وفاة.