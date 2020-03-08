أغلقت أمانة محافظة جدة ممثلة في الإدارة العامة لرقابة البيئة، ساحات المزادات داخل سوق الأنعام المركزي، ومنع بيع وشراء جميع أنواع الطيور, ضمن جهود الأمانة وحرصها من أجل الوقاية الصحية في سوق الأنعام . وقامت إدارة السوق بعمل لجان لمداخل السوق ومخارجه، وتفتيش جميع السيارات لمنع دخول أي نوع من أنواع الطيور، وتم رش سوق الأنعام المركزي وتعقيمه، لمكافحة الحشرات والقوارض والفيروسات المحتملة.

أمانة جدة تغلق ساحات مزادات بيع الطيور بسوق الأنعام المركزي وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-03-08 أغلقت أمانة محافظة جدة ممثلة في الإدارة العامة لرقابة البيئة، ساحات المزادات داخل سوق الأنعام المركزي، ومنع بيع وشراء جميع أنواع الطيور, ضمن جهود الأمانة وحرصها من أجل الوقاية الصحية في سوق الأنعام .

وقامت إدارة السوق بعمل لجان لمداخل السوق ومخارجه، وتفتيش جميع السيارات لمنع دخول أي نوع من أنواع الطيور، وتم رش سوق الأنعام المركزي وتعقيمه، لمكافحة الحشرات والقوارض والفيروسات المحتملة.

08 مارس 2020 - 13 رجب 1441 03:41 PM

أمانة جدة تغلق ساحات مزادات بيع الطيور بسوق الأنعام المركزي ضمن جهود الأمانة وحرصها من أجل الوقاية الصحية لمكافحة الحشرات





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أغلقت أمانة محافظة جدة ممثلة في الإدارة العامة لرقابة البيئة، ساحات المزادات داخل سوق الأنعام المركزي، ومنع بيع وشراء جميع أنواع الطيور, ضمن جهود الأمانة وحرصها من أجل الوقاية الصحية في سوق الأنعام .

وقامت إدارة السوق بعمل لجان لمداخل السوق ومخارجه، وتفتيش جميع السيارات لمنع دخول أي نوع من أنواع الطيور، وتم رش سوق الأنعام المركزي وتعقيمه، لمكافحة الحشرات والقوارض والفيروسات المحتملة.