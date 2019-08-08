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"الكشافة السعودية" تستقبل ضيوف الرحمن بـ7 آلاف فرد مزودين بالتقنية

11 مركزاً في عرفات و12 في منى.. تستخدم تقنيات الخرائط الإلكترونية

تستقبل الكشافة العربية السعودية ضيوف الرحمن بسبعة آلاف كشاف، بالإضافة إلى تقنيات حديثة استخدمت فيها هذا العام الخرائط الإلكترونية لإرشاد الحجاج.

وقال نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور عبدالله الفهد لـ"سبق": إن الكشافة العربية السعودية تستعد منذ نهاية حج العام الماضي من خلال الاجتماعات مع كل القطاعات، وتقييم الأعمال، ووضع خطة الاستعداد التي يتم إبلاغها للقطاعات الكشفية.

وأضاف: تم إعداد أربعة آلاف كشاف في المشاعر المقدسة بالإضافة إلى ثلاثة آلاف في المدينة المنورة والمنافذ ومدن الحجاج، مشيراً إلى أنه اكتمل التدريب والاستعداد لكل الفرق الكشفية، وانطلقت الأعمال بعد تدشينها من رئيس الجمعية وزير التعليم، التي اشتملت على عدد من المجالات أبرزها إرشاد وإيصال الحجاج التائهين من خلال 11 مركزاً في عرفات و12 مركزاً في منى، إضافة إلى المنطقة المركزية.

وتابع: الكشافة يعملون ويستشعرون ضخامة وأهمية هذا العمل الذي يشرف عليه خادم الحرمين، وسمو ولي عهده الأمين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الكشافة السعودية" تستقبل ضيوف الرحمن بـ7 آلاف فرد مزودين بالتقنية
سبق

تستقبل الكشافة العربية السعودية ضيوف الرحمن بسبعة آلاف كشاف، بالإضافة إلى تقنيات حديثة استخدمت فيها هذا العام الخرائط الإلكترونية لإرشاد الحجاج.

وقال نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور عبدالله الفهد لـ"سبق": إن الكشافة العربية السعودية تستعد منذ نهاية حج العام الماضي من خلال الاجتماعات مع كل القطاعات، وتقييم الأعمال، ووضع خطة الاستعداد التي يتم إبلاغها للقطاعات الكشفية.

وأضاف: تم إعداد أربعة آلاف كشاف في المشاعر المقدسة بالإضافة إلى ثلاثة آلاف في المدينة المنورة والمنافذ ومدن الحجاج، مشيراً إلى أنه اكتمل التدريب والاستعداد لكل الفرق الكشفية، وانطلقت الأعمال بعد تدشينها من رئيس الجمعية وزير التعليم، التي اشتملت على عدد من المجالات أبرزها إرشاد وإيصال الحجاج التائهين من خلال 11 مركزاً في عرفات و12 مركزاً في منى، إضافة إلى المنطقة المركزية.

وتابع: الكشافة يعملون ويستشعرون ضخامة وأهمية هذا العمل الذي يشرف عليه خادم الحرمين، وسمو ولي عهده الأمين.

08 أغسطس 2019 - 7 ذو الحجة 1440
02:59 PM

"الكشافة السعودية" تستقبل ضيوف الرحمن بـ7 آلاف فرد مزودين بالتقنية

11 مركزاً في عرفات و12 في منى.. تستخدم تقنيات الخرائط الإلكترونية

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مسلّم الهواملة - بعثة المشاعر المقدّسة
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تستقبل الكشافة العربية السعودية ضيوف الرحمن بسبعة آلاف كشاف، بالإضافة إلى تقنيات حديثة استخدمت فيها هذا العام الخرائط الإلكترونية لإرشاد الحجاج.

وقال نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور عبدالله الفهد لـ"سبق": إن الكشافة العربية السعودية تستعد منذ نهاية حج العام الماضي من خلال الاجتماعات مع كل القطاعات، وتقييم الأعمال، ووضع خطة الاستعداد التي يتم إبلاغها للقطاعات الكشفية.

وأضاف: تم إعداد أربعة آلاف كشاف في المشاعر المقدسة بالإضافة إلى ثلاثة آلاف في المدينة المنورة والمنافذ ومدن الحجاج، مشيراً إلى أنه اكتمل التدريب والاستعداد لكل الفرق الكشفية، وانطلقت الأعمال بعد تدشينها من رئيس الجمعية وزير التعليم، التي اشتملت على عدد من المجالات أبرزها إرشاد وإيصال الحجاج التائهين من خلال 11 مركزاً في عرفات و12 مركزاً في منى، إضافة إلى المنطقة المركزية.

وتابع: الكشافة يعملون ويستشعرون ضخامة وأهمية هذا العمل الذي يشرف عليه خادم الحرمين، وسمو ولي عهده الأمين.

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