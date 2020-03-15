أعلنت وزارة الخارجية السودانية عن إيقاف كل المعاملات الخاصة بتوثيق المستندات والشهادات بجميع أنواعها، بدءًا من يوم بعد غد الثلاثاء، إلى حين إشعار آخر؛ لمنع انتشار وباء فيروس كورونا في البلاد. وقالت الخارجية، في بيان اليوم: إنه التزامًا بموجهات مجلس الوزراء الخاصة بوضع الاحتياطات اللازمة، لمنع انتشار وباء فيروس كورونا الجديد بالبلاد؛ تم إيقاف المعاملات الخاصة بتوثيق المستندات والشهادات بجميع أنواعها، بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق 17 مارس 2020م، وإلى حين إشعارٍ آخر. ودعت الخارجية في التعميم جميع المواطنين المعنيين، إلى مراعاة ذلك حفاظًا على سلامتهم، وصونًا لصحتهم، ومنعًا لانتشار الفيروس. واستثنت الخارجية من قرار وقف إجراءات التوثيق، ذوي الحالات الطارئة؛ مثل شهادات ومستندات الوفيات.

مستجدّات كورونا.. السودان يوقف توثيق المستندات والشهادات لمنع انتشاره وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-03-15 أعلنت وزارة الخارجية السودانية عن إيقاف كل المعاملات الخاصة بتوثيق المستندات والشهادات بجميع أنواعها، بدءًا من يوم بعد غد الثلاثاء، إلى حين إشعار آخر؛ لمنع انتشار وباء فيروس كورونا في البلاد.



وقالت الخارجية، في بيان اليوم: إنه التزامًا بموجهات مجلس الوزراء الخاصة بوضع الاحتياطات اللازمة، لمنع انتشار وباء فيروس كورونا الجديد بالبلاد؛ تم إيقاف المعاملات الخاصة بتوثيق المستندات والشهادات بجميع أنواعها، بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق 17 مارس 2020م، وإلى حين إشعارٍ آخر.



ودعت الخارجية في التعميم جميع المواطنين المعنيين، إلى مراعاة ذلك حفاظًا على سلامتهم، وصونًا لصحتهم، ومنعًا لانتشار الفيروس.



واستثنت الخارجية من قرار وقف إجراءات التوثيق، ذوي الحالات الطارئة؛ مثل شهادات ومستندات الوفيات.

15 مارس 2020 - 20 رجب 1441 04:54 PM

مستجدّات كورونا.. السودان يوقف توثيق المستندات والشهادات لمنع انتشاره من يوم بعد غد الثلاثاء إلى حين إشعار آخر





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أعلنت وزارة الخارجية السودانية عن إيقاف كل المعاملات الخاصة بتوثيق المستندات والشهادات بجميع أنواعها، بدءًا من يوم بعد غد الثلاثاء، إلى حين إشعار آخر؛ لمنع انتشار وباء فيروس كورونا في البلاد.



وقالت الخارجية، في بيان اليوم: إنه التزامًا بموجهات مجلس الوزراء الخاصة بوضع الاحتياطات اللازمة، لمنع انتشار وباء فيروس كورونا الجديد بالبلاد؛ تم إيقاف المعاملات الخاصة بتوثيق المستندات والشهادات بجميع أنواعها، بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق 17 مارس 2020م، وإلى حين إشعارٍ آخر.



ودعت الخارجية في التعميم جميع المواطنين المعنيين، إلى مراعاة ذلك حفاظًا على سلامتهم، وصونًا لصحتهم، ومنعًا لانتشار الفيروس.



واستثنت الخارجية من قرار وقف إجراءات التوثيق، ذوي الحالات الطارئة؛ مثل شهادات ومستندات الوفيات.