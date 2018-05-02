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جدة.. حكم نهائي نافذ بدفع 500 ألف ريال لصالح متضرري العقاري

بعد بريدة والدمام والمدينة.. وإلغاء قرار التحويل للبنوك

أصدرت المحكمة الإدارية بجدة اليوم أحكاماً نهائية نافذة وقطعية ضد الصندوق العقاري لصالح عدد من المضررين تقضي بإلغاء قراره تحويل المستفيدين للبنوك التجارية وإلزام الصندوق بإقراض كل متضرر 500 ألف ريال من رأس ماله وفقاً للإجراءات المعمول بها سابقاً قبل بدء تنظيم الدعم السكني الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 82 وتاريخ 5/ 3/ 1435ه.

وقال المتحدث الرسمي باسم المتضررين أحمد القحطاني لـ"سبق" إن الحكم صدر اليوم بعد أن تخلف الصندوق العقاري عن تقديم استئناف للمحكمة في المدة المحددة من قبلها.

يشار إلى أن محاكم كل من بريدة والمدينة المنورة والدمام أصدرت في مارس وفبراير وإبريل الماضية أحكاماً نهائية نافذة ضد الصندوق العقاري لصالح مجموعة من المتضررين لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 82 باستثنائهم من التحويل للبنوك لمن تقدم قبل 1432ه.

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جدة.. حكم نهائي نافذ بدفع 500 ألف ريال لصالح متضرري العقاري
سبق

أصدرت المحكمة الإدارية بجدة اليوم أحكاماً نهائية نافذة وقطعية ضد الصندوق العقاري لصالح عدد من المضررين تقضي بإلغاء قراره تحويل المستفيدين للبنوك التجارية وإلزام الصندوق بإقراض كل متضرر 500 ألف ريال من رأس ماله وفقاً للإجراءات المعمول بها سابقاً قبل بدء تنظيم الدعم السكني الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 82 وتاريخ 5/ 3/ 1435ه.

وقال المتحدث الرسمي باسم المتضررين أحمد القحطاني لـ"سبق" إن الحكم صدر اليوم بعد أن تخلف الصندوق العقاري عن تقديم استئناف للمحكمة في المدة المحددة من قبلها.

يشار إلى أن محاكم كل من بريدة والمدينة المنورة والدمام أصدرت في مارس وفبراير وإبريل الماضية أحكاماً نهائية نافذة ضد الصندوق العقاري لصالح مجموعة من المتضررين لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 82 باستثنائهم من التحويل للبنوك لمن تقدم قبل 1432ه.

02 مايو 2018 - 16 شعبان 1439
07:41 PM

جدة.. حكم نهائي نافذ بدفع 500 ألف ريال لصالح متضرري العقاري

بعد بريدة والدمام والمدينة.. وإلغاء قرار التحويل للبنوك

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قاسم الخبراني - جدة
19
10,230

أصدرت المحكمة الإدارية بجدة اليوم أحكاماً نهائية نافذة وقطعية ضد الصندوق العقاري لصالح عدد من المضررين تقضي بإلغاء قراره تحويل المستفيدين للبنوك التجارية وإلزام الصندوق بإقراض كل متضرر 500 ألف ريال من رأس ماله وفقاً للإجراءات المعمول بها سابقاً قبل بدء تنظيم الدعم السكني الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 82 وتاريخ 5/ 3/ 1435ه.

وقال المتحدث الرسمي باسم المتضررين أحمد القحطاني لـ"سبق" إن الحكم صدر اليوم بعد أن تخلف الصندوق العقاري عن تقديم استئناف للمحكمة في المدة المحددة من قبلها.

يشار إلى أن محاكم كل من بريدة والمدينة المنورة والدمام أصدرت في مارس وفبراير وإبريل الماضية أحكاماً نهائية نافذة ضد الصندوق العقاري لصالح مجموعة من المتضررين لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 82 باستثنائهم من التحويل للبنوك لمن تقدم قبل 1432ه.

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