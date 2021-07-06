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"ولادة وأطفال بيشة" يحصل على أعلى تقييم بمؤشرات الزائر السري على مستوى المملكة

خلال شهر إبريل من العام الجاري ويهدف إلى الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية

حققت صحة بيشة ممثلة بمستشفى الولادة والأطفال 96 ‎%‎ كأعلى نسبة في مؤشرات الأداء العام للمستشفيات في المملكة في تقييم الزائر السري من قِبل وزارة الصحة لتقديم الخدمات الصحية لشهر إبريل الماضي، والذي يهدف إلى الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية.

وتؤكد صحة بيشة، أنها مستمرة في تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين بأفضل المستويات، وأن جميع فرق العمل مستمرة في أداء مهمتها.

من جانب آخر قدم مدير الشؤون الصحية ببيشة "فالح بن ناصر الشهراني" ‏كل الشكر والتقدير لفريق العمل بالمستشفى، ولكل المستشفيات لتسجيلها تحسن في الأداء.

يُذكر أن حصول مستشفى الولادة والأطفال على النسبة الأعلى على مستوى المملكة، يأتي تأكيدًا لرفع كفاءة الخدمات الصحية وتقديمها بجودة عالية ترتقي لتلبي طموحات متلقي الخدمة ورفع مستوى رضا المستفيدين من الخدمة.

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"ولادة وأطفال بيشة" يحصل على أعلى تقييم بمؤشرات الزائر السري على مستوى المملكة
سبق

حققت صحة بيشة ممثلة بمستشفى الولادة والأطفال 96 ‎%‎ كأعلى نسبة في مؤشرات الأداء العام للمستشفيات في المملكة في تقييم الزائر السري من قِبل وزارة الصحة لتقديم الخدمات الصحية لشهر إبريل الماضي، والذي يهدف إلى الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية.

وتؤكد صحة بيشة، أنها مستمرة في تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين بأفضل المستويات، وأن جميع فرق العمل مستمرة في أداء مهمتها.

من جانب آخر قدم مدير الشؤون الصحية ببيشة "فالح بن ناصر الشهراني" ‏كل الشكر والتقدير لفريق العمل بالمستشفى، ولكل المستشفيات لتسجيلها تحسن في الأداء.

يُذكر أن حصول مستشفى الولادة والأطفال على النسبة الأعلى على مستوى المملكة، يأتي تأكيدًا لرفع كفاءة الخدمات الصحية وتقديمها بجودة عالية ترتقي لتلبي طموحات متلقي الخدمة ورفع مستوى رضا المستفيدين من الخدمة.

06 يوليو 2021 - 26 ذو القعدة 1442
10:17 PM

"ولادة وأطفال بيشة" يحصل على أعلى تقييم بمؤشرات الزائر السري على مستوى المملكة

خلال شهر إبريل من العام الجاري ويهدف إلى الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية

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صحيفة سبق الإلكترونية - بيشة
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حققت صحة بيشة ممثلة بمستشفى الولادة والأطفال 96 ‎%‎ كأعلى نسبة في مؤشرات الأداء العام للمستشفيات في المملكة في تقييم الزائر السري من قِبل وزارة الصحة لتقديم الخدمات الصحية لشهر إبريل الماضي، والذي يهدف إلى الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية.

وتؤكد صحة بيشة، أنها مستمرة في تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين بأفضل المستويات، وأن جميع فرق العمل مستمرة في أداء مهمتها.

من جانب آخر قدم مدير الشؤون الصحية ببيشة "فالح بن ناصر الشهراني" ‏كل الشكر والتقدير لفريق العمل بالمستشفى، ولكل المستشفيات لتسجيلها تحسن في الأداء.

يُذكر أن حصول مستشفى الولادة والأطفال على النسبة الأعلى على مستوى المملكة، يأتي تأكيدًا لرفع كفاءة الخدمات الصحية وتقديمها بجودة عالية ترتقي لتلبي طموحات متلقي الخدمة ورفع مستوى رضا المستفيدين من الخدمة.

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