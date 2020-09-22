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الجوف.. الشوارع والميادين والمباني الحكومية تكتسي باللون الأخضر احتفالاً بـ"يوم الوطن"

معاهدين مبايعين وأفخر ورفرف يا علم.. مونتاج "الثقافي" بهذه المناسبة

يحتفل أهالي منطقة الجوف خلال هذه الأيام بيوم الوطن الـ 90 ، إذ اكتست الشوارع والميادين والمباني الحكومية باللون الأخضر، ويستعد مئات المشاركين في احتفالات اليوم الوطني بعرض إبداعاتهم ومشاركاتهم بمشاعر مليئة بالاعتزاز والفخر بهذه المناسبة الغالية على أبناء الوطن.

وأنتج المركز الثقافي بمنطقة الجوف مقطع فيديو "صغارنا وكبارنا".. معاهدين مبايعين وأفخر ورفرف يا علم"، ”من إخراج عواد السهو، في عدة زوايا من منطقة الجوف منها المناطق التراثية "قلعة زعبل وقلعة مارد".

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الجوف.. الشوارع والميادين والمباني الحكومية تكتسي باللون الأخضر احتفالاً بـ"يوم الوطن"
سبق

يحتفل أهالي منطقة الجوف خلال هذه الأيام بيوم الوطن الـ 90 ، إذ اكتست الشوارع والميادين والمباني الحكومية باللون الأخضر، ويستعد مئات المشاركين في احتفالات اليوم الوطني بعرض إبداعاتهم ومشاركاتهم بمشاعر مليئة بالاعتزاز والفخر بهذه المناسبة الغالية على أبناء الوطن.

وأنتج المركز الثقافي بمنطقة الجوف مقطع فيديو "صغارنا وكبارنا".. معاهدين مبايعين وأفخر ورفرف يا علم"، ”من إخراج عواد السهو، في عدة زوايا من منطقة الجوف منها المناطق التراثية "قلعة زعبل وقلعة مارد".

22 سبتمبر 2020 - 5 صفر 1442
12:53 AM

الجوف.. الشوارع والميادين والمباني الحكومية تكتسي باللون الأخضر احتفالاً بـ"يوم الوطن"

معاهدين مبايعين وأفخر ورفرف يا علم.. مونتاج "الثقافي" بهذه المناسبة

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مهنا التميمي - الجوف
0
890

يحتفل أهالي منطقة الجوف خلال هذه الأيام بيوم الوطن الـ 90 ، إذ اكتست الشوارع والميادين والمباني الحكومية باللون الأخضر، ويستعد مئات المشاركين في احتفالات اليوم الوطني بعرض إبداعاتهم ومشاركاتهم بمشاعر مليئة بالاعتزاز والفخر بهذه المناسبة الغالية على أبناء الوطن.

وأنتج المركز الثقافي بمنطقة الجوف مقطع فيديو "صغارنا وكبارنا".. معاهدين مبايعين وأفخر ورفرف يا علم"، ”من إخراج عواد السهو، في عدة زوايا من منطقة الجوف منها المناطق التراثية "قلعة زعبل وقلعة مارد".

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