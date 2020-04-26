الشؤون الإسلامية: قرار تعليق الصلاة بالمساجد مستمر.. عمليات التنظيف الحالية وقائية

أوضحت وزارة الشؤون الإسلامية أنه ‏لا صحة لما يتداول عن تحديد تاريخ معين لأداء الجمع والجماعات في الجوامع والمساجد، ولا يزال العمل بقرار التعليق ساريًا.

وقالت: عمليات الصيانة والتنظيف والتعقيم التي تتم حاليًّا تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الوزارة سابقًا.