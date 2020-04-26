الشؤون الإسلامية: قرار تعليق الصلاة بالمساجد مستمر.. عمليات التنظيف الحالية وقائية
أوضحت وزارة الشؤون الإسلامية أنه لا صحة لما يتداول عن تحديد تاريخ معين لأداء الجمع والجماعات في الجوامع والمساجد، ولا يزال العمل بقرار التعليق ساريًا.
وقالت: عمليات الصيانة والتنظيف والتعقيم التي تتم حاليًّا تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الوزارة سابقًا.
وزارة الشؤون الإسلامية
قرار تعليق الصلاة بالمساجد
الشؤون الإسلامية: قرار تعليق الصلاة بالمساجد مستمر.. عمليات التنظيف الحالية وقائية
عبدالله البرقاوي
سبق
2020-04-26
أوضحت وزارة الشؤون الإسلامية أنه لا صحة لما يتداول عن تحديد تاريخ معين لأداء الجمع والجماعات في الجوامع والمساجد، ولا يزال العمل بقرار التعليق ساريًا.
وقالت: عمليات الصيانة والتنظيف والتعقيم التي تتم حاليًّا تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الوزارة سابقًا.
26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441
09:19 PM
اخر تعديل
27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441
12:31 AM
الشؤون الإسلامية: قرار تعليق الصلاة بالمساجد مستمر.. عمليات التنظيف الحالية وقائية
أوضحت وزارة الشؤون الإسلامية أنه لا صحة لما يتداول عن تحديد تاريخ معين لأداء الجمع والجماعات في الجوامع والمساجد، ولا يزال العمل بقرار التعليق ساريًا.
وقالت: عمليات الصيانة والتنظيف والتعقيم التي تتم حاليًّا تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الوزارة سابقًا.