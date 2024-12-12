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جدة.. "بلدية الجنوب" تُحبط توزيع مخطط عشوائي بمساحة 10 آلاف م2

أزالت مصانع ومستودعات بينها عقوم ترابية بأرض للحرس الوطني

أحبطت بلدية الجنوب الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، توزيعَ مخطط عشوائي في منطقة وادي النبع، استُحدث على أرض حكومية بمساحة تُقَدر بـ10 آلاف متر مربع؛ فيما أزالت تعديات أخرى على عدة مواقع تابعة لنطاق البلدية.

وأوضح رئيس بلدية الجنوب الفرعية المهندس أحمد الزهراني، أن مراقبي البلدية رصدوا -خلال الشهر الجاري- تعدياً على أرض حكومية تم تبتيرها وتقسيمها إلى 16 قطعة؛ تمهيداً لبيعها دون أي مستمسكات شرعية؛ مما استدعى إزالة التعدي على الفور؛ مضيفاً أن البلدية أزالت كذلك عدد ثمانية مواقع مخالفة، عبارة عن مستودعات داخل الأحياء السكنية شرق طريق الليث؛ منها موقعان لتخزين الزيوت والمواد الكيميائية، إضافة إلى رصد وإزالة ثلاثة مصانع زيوت مخالفة شرق طريق الليث، تمارس نشاطها داخل حي سكني.

وفي سياق متصل أزال مراقبو بلدية الجنوب عقوماً ترابية داخل أرض الحرس الوطني بوجود مندوب القطاع، إلى جانب ضبط تسعة مواقع تبيع البطحاء بطريقة مخالفة، تم رصدها شرق طريق الليث، كما رفعت البلدية عدداً كبيراً من الطبالي وزرائب الأغنام من المرافق العامة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جدة.. "بلدية الجنوب" تُحبط توزيع مخطط عشوائي بمساحة 10 آلاف م2
سبق

أحبطت بلدية الجنوب الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، توزيعَ مخطط عشوائي في منطقة وادي النبع، استُحدث على أرض حكومية بمساحة تُقَدر بـ10 آلاف متر مربع؛ فيما أزالت تعديات أخرى على عدة مواقع تابعة لنطاق البلدية.

وأوضح رئيس بلدية الجنوب الفرعية المهندس أحمد الزهراني، أن مراقبي البلدية رصدوا -خلال الشهر الجاري- تعدياً على أرض حكومية تم تبتيرها وتقسيمها إلى 16 قطعة؛ تمهيداً لبيعها دون أي مستمسكات شرعية؛ مما استدعى إزالة التعدي على الفور؛ مضيفاً أن البلدية أزالت كذلك عدد ثمانية مواقع مخالفة، عبارة عن مستودعات داخل الأحياء السكنية شرق طريق الليث؛ منها موقعان لتخزين الزيوت والمواد الكيميائية، إضافة إلى رصد وإزالة ثلاثة مصانع زيوت مخالفة شرق طريق الليث، تمارس نشاطها داخل حي سكني.

وفي سياق متصل أزال مراقبو بلدية الجنوب عقوماً ترابية داخل أرض الحرس الوطني بوجود مندوب القطاع، إلى جانب ضبط تسعة مواقع تبيع البطحاء بطريقة مخالفة، تم رصدها شرق طريق الليث، كما رفعت البلدية عدداً كبيراً من الطبالي وزرائب الأغنام من المرافق العامة.

12 ديسمبر 2017 - 24 ربيع الأول 1439
02:02 PM

جدة.. "بلدية الجنوب" تُحبط توزيع مخطط عشوائي بمساحة 10 آلاف م2

أزالت مصانع ومستودعات بينها عقوم ترابية بأرض للحرس الوطني

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عبدالله الراجحي - جدة
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أحبطت بلدية الجنوب الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، توزيعَ مخطط عشوائي في منطقة وادي النبع، استُحدث على أرض حكومية بمساحة تُقَدر بـ10 آلاف متر مربع؛ فيما أزالت تعديات أخرى على عدة مواقع تابعة لنطاق البلدية.

وأوضح رئيس بلدية الجنوب الفرعية المهندس أحمد الزهراني، أن مراقبي البلدية رصدوا -خلال الشهر الجاري- تعدياً على أرض حكومية تم تبتيرها وتقسيمها إلى 16 قطعة؛ تمهيداً لبيعها دون أي مستمسكات شرعية؛ مما استدعى إزالة التعدي على الفور؛ مضيفاً أن البلدية أزالت كذلك عدد ثمانية مواقع مخالفة، عبارة عن مستودعات داخل الأحياء السكنية شرق طريق الليث؛ منها موقعان لتخزين الزيوت والمواد الكيميائية، إضافة إلى رصد وإزالة ثلاثة مصانع زيوت مخالفة شرق طريق الليث، تمارس نشاطها داخل حي سكني.

وفي سياق متصل أزال مراقبو بلدية الجنوب عقوماً ترابية داخل أرض الحرس الوطني بوجود مندوب القطاع، إلى جانب ضبط تسعة مواقع تبيع البطحاء بطريقة مخالفة، تم رصدها شرق طريق الليث، كما رفعت البلدية عدداً كبيراً من الطبالي وزرائب الأغنام من المرافق العامة.

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