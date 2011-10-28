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مصادمات بين الأتراك والأرمن على الأراضي الفرنسية بسبب "ناجورنو كاراباخ"

إصابة العديد من الأشخاص

اندلعت مواجهات بين ممثلي الجاليتين الأرمنية والتركية، اليوم الأربعاء، في مقاطعة إيزير الفرنسية في جنوب غرب البلاد ، بحسب ما نقل "روسيا اليوم" عن إذاعة "فرانس بلو".

وذكرت "فرانس بلو" أن ممثلي الشتات الأرمن خرجوا في مظاهرة، وأغلقوا جزءاً من الطريق السريع في منطقة بلدية ريفانتن-فوغري في الصباح؛ للإعراب عن دعمهم لأرمينيا في الصراع مع أذربيجان في إقليم ناجورنو كاراباخ.

وأضافت أنه بعد مرور بعض الوقت، وصل ممثلو الجالية التركية إلى مكان الفعالية، واندلع نزاع بين الطرفين.

وبينت الإذاعة أن المصادمات أسفرت عن إصابة العديد من الأشخاص، الذين نُقل واحد منهم على الأقل إلى المستشفى.

الرئيسية/ أخبار العالم

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مصادمات بين الأتراك والأرمن على الأراضي الفرنسية بسبب "ناجورنو كاراباخ"
سبق

اندلعت مواجهات بين ممثلي الجاليتين الأرمنية والتركية، اليوم الأربعاء، في مقاطعة إيزير الفرنسية في جنوب غرب البلاد ، بحسب ما نقل "روسيا اليوم" عن إذاعة "فرانس بلو".

وذكرت "فرانس بلو" أن ممثلي الشتات الأرمن خرجوا في مظاهرة، وأغلقوا جزءاً من الطريق السريع في منطقة بلدية ريفانتن-فوغري في الصباح؛ للإعراب عن دعمهم لأرمينيا في الصراع مع أذربيجان في إقليم ناجورنو كاراباخ.

وأضافت أنه بعد مرور بعض الوقت، وصل ممثلو الجالية التركية إلى مكان الفعالية، واندلع نزاع بين الطرفين.

وبينت الإذاعة أن المصادمات أسفرت عن إصابة العديد من الأشخاص، الذين نُقل واحد منهم على الأقل إلى المستشفى.

28 أكتوبر 2020 - 11 ربيع الأول 1442
03:32 PM

مصادمات بين الأتراك والأرمن على الأراضي الفرنسية بسبب "ناجورنو كاراباخ"

إصابة العديد من الأشخاص

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اندلعت مواجهات بين ممثلي الجاليتين الأرمنية والتركية، اليوم الأربعاء، في مقاطعة إيزير الفرنسية في جنوب غرب البلاد ، بحسب ما نقل "روسيا اليوم" عن إذاعة "فرانس بلو".

وذكرت "فرانس بلو" أن ممثلي الشتات الأرمن خرجوا في مظاهرة، وأغلقوا جزءاً من الطريق السريع في منطقة بلدية ريفانتن-فوغري في الصباح؛ للإعراب عن دعمهم لأرمينيا في الصراع مع أذربيجان في إقليم ناجورنو كاراباخ.

وأضافت أنه بعد مرور بعض الوقت، وصل ممثلو الجالية التركية إلى مكان الفعالية، واندلع نزاع بين الطرفين.

وبينت الإذاعة أن المصادمات أسفرت عن إصابة العديد من الأشخاص، الذين نُقل واحد منهم على الأقل إلى المستشفى.

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