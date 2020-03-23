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"الجوازات": آلية إعفاء الوافدين من المقابل المالي سيتم إيضاحها في بيان

قرار معالجة الحالات المذكورة في البيان سيكون عبر الخدمات الإلكترونية

أكدت إدارة الجوازات آلية إعفاء الوافدين من المقابل المالي الذي صدر مؤخرًا ضمن جُمل من القرارات، سيتم إيضاحها في بيان رسمي، سوف يُعلَن لاحقًا. موضحة أن قرار آلية تنفيذ ومعالجة الحالات المذكورة في البيان سيكون عبر الخدمات الإلكترونية.

وبيّنت أن الإعفاء من المقابل المالي على الوافدين "المهن التجارية" المنتهية إقاماتهم سيكون مشمولاً من تاريخ 1441/ 7/ 25هـ الموافق 2020/ 3/ 20م، حتى 1441/ 11/ 9هـ الموافق 30 / 6 / 2020م، وذلك من خلال تمديد فترة الإقامات الخاصة بهم لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل بناء على التوجيه.

وكانت وزارة المالية قد أعلنت الجمعة الماضية إجراءات عدة للتخفيف من آثار تداعيات فيروس كورونا على الأنشطة الاقتصادية والقطاع الخاص، بقيمة تتجاوز 120 مليار ريال، منها إجراء خاص برسوم الوافدين.

وقررت وزارة المالية على لسان وزيرها محمد الجدعان الإعفاء من المقابل المالي على الوافدين المنتهية إقاماتهم من تاريخه حتى 30 يونيو 2020م، وذلك من خلال تمديد فترة الإقامات الخاصة بهم لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجوازات": آلية إعفاء الوافدين من المقابل المالي سيتم إيضاحها في بيان
سبق

أكدت إدارة الجوازات آلية إعفاء الوافدين من المقابل المالي الذي صدر مؤخرًا ضمن جُمل من القرارات، سيتم إيضاحها في بيان رسمي، سوف يُعلَن لاحقًا. موضحة أن قرار آلية تنفيذ ومعالجة الحالات المذكورة في البيان سيكون عبر الخدمات الإلكترونية.

وبيّنت أن الإعفاء من المقابل المالي على الوافدين "المهن التجارية" المنتهية إقاماتهم سيكون مشمولاً من تاريخ 1441/ 7/ 25هـ الموافق 2020/ 3/ 20م، حتى 1441/ 11/ 9هـ الموافق 30 / 6 / 2020م، وذلك من خلال تمديد فترة الإقامات الخاصة بهم لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل بناء على التوجيه.

وكانت وزارة المالية قد أعلنت الجمعة الماضية إجراءات عدة للتخفيف من آثار تداعيات فيروس كورونا على الأنشطة الاقتصادية والقطاع الخاص، بقيمة تتجاوز 120 مليار ريال، منها إجراء خاص برسوم الوافدين.

وقررت وزارة المالية على لسان وزيرها محمد الجدعان الإعفاء من المقابل المالي على الوافدين المنتهية إقاماتهم من تاريخه حتى 30 يونيو 2020م، وذلك من خلال تمديد فترة الإقامات الخاصة بهم لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل.

23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
01:36 AM

"الجوازات": آلية إعفاء الوافدين من المقابل المالي سيتم إيضاحها في بيان

قرار معالجة الحالات المذكورة في البيان سيكون عبر الخدمات الإلكترونية

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قاسم الخبراني - الرياض
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أكدت إدارة الجوازات آلية إعفاء الوافدين من المقابل المالي الذي صدر مؤخرًا ضمن جُمل من القرارات، سيتم إيضاحها في بيان رسمي، سوف يُعلَن لاحقًا. موضحة أن قرار آلية تنفيذ ومعالجة الحالات المذكورة في البيان سيكون عبر الخدمات الإلكترونية.

وبيّنت أن الإعفاء من المقابل المالي على الوافدين "المهن التجارية" المنتهية إقاماتهم سيكون مشمولاً من تاريخ 1441/ 7/ 25هـ الموافق 2020/ 3/ 20م، حتى 1441/ 11/ 9هـ الموافق 30 / 6 / 2020م، وذلك من خلال تمديد فترة الإقامات الخاصة بهم لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل بناء على التوجيه.

وكانت وزارة المالية قد أعلنت الجمعة الماضية إجراءات عدة للتخفيف من آثار تداعيات فيروس كورونا على الأنشطة الاقتصادية والقطاع الخاص، بقيمة تتجاوز 120 مليار ريال، منها إجراء خاص برسوم الوافدين.

وقررت وزارة المالية على لسان وزيرها محمد الجدعان الإعفاء من المقابل المالي على الوافدين المنتهية إقاماتهم من تاريخه حتى 30 يونيو 2020م، وذلك من خلال تمديد فترة الإقامات الخاصة بهم لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل.

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