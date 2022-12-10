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"فطن" يعود بلقاء مدير جامعة الإمام بمعلمي وطلبة القصيم‬

في لقاء "تطبيقات المنهج الوسطي في التعليم"

‏‫عاود البرنامج الوقائي الوطني للطلاب والطالبات " فطن " برامجه اليوم بلقاء مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية و عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سليمان أبا‬ الخيل، وذلك في لقاء بمعلمي ومعلمات وطلاب وطالبات ‫منطقة القصيم بعنوان "تطبيقات المنهج الوسطي في التعليم" بحضور مدير عام تعليم المنطقة عبدالله إبراهيم الركيان.

وشدد الدكتور أبالخيل خلال اللقاء على أن ‏الوسطية مبدأ ديني ومنهج قرآني أخذ به النبي ﷺ وطبقه ونهل به صحابته رضوان الله عليهم ، ويجب علينا اتباع سنة نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم.

وبين ‏ الدكتور أبا الخيل للطلاب والطالبات في توجيهات إرشادية وتربوية فضل ومنزلة العلم والتعليم، وأهميته في تقدم الأمم وقياس حضارتها .

وخاطب أبا الخيل الطلاب والطالبات قائلا:أنتم عماد المستقبل، وكل ما يبذل من جهود لأجلكم، والحذر من الأعداء والمتربصين الذين يسعون للنيل من اللحمة الشرعية والوطنية .

‏واختتم ابا الخيل اللقاء الذي يأتي ‏ضمن شراكة وزارة التعليم ممثلة ببرنامج فطن مع هيئة كبار العلماء بتناول عدد من تطبيقات المنهج الوسطي في التعليم، مفصلاً بالأدلة والشواهد.

من جانبه اوضح المدير العام لبرنامج فطن المكلف الدكتور سعد عبدالله المشوح، بان اللقاء يأتي بهدف تعزيز المنهج الوسطي بين منسوبي التعليم، والعمل على ترسيخه وغرسه في نفوس الطلاب والطالبات

يذكر بأن وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى كان ‏قد وجه بوقف الخطة التشغيلية لبرنامج فطن اعتبارا من 5 صفر الماضي كما أعلن المتحدث باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي عبر حسابه في تويتر أنه سيعاد تنظيم الخطة التنظيمية والتشغيلية لبرنامج فطن وسيستأنف البرنامج عمله وبرامجه مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

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"فطن" يعود بلقاء مدير جامعة الإمام بمعلمي وطلبة القصيم‬
سبق

‏‫عاود البرنامج الوقائي الوطني للطلاب والطالبات " فطن " برامجه اليوم بلقاء مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية و عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سليمان أبا‬ الخيل، وذلك في لقاء بمعلمي ومعلمات وطلاب وطالبات ‫منطقة القصيم بعنوان "تطبيقات المنهج الوسطي في التعليم" بحضور مدير عام تعليم المنطقة عبدالله إبراهيم الركيان.

وشدد الدكتور أبالخيل خلال اللقاء على أن ‏الوسطية مبدأ ديني ومنهج قرآني أخذ به النبي ﷺ وطبقه ونهل به صحابته رضوان الله عليهم ، ويجب علينا اتباع سنة نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم.

وبين ‏ الدكتور أبا الخيل للطلاب والطالبات في توجيهات إرشادية وتربوية فضل ومنزلة العلم والتعليم، وأهميته في تقدم الأمم وقياس حضارتها .

وخاطب أبا الخيل الطلاب والطالبات قائلا:أنتم عماد المستقبل، وكل ما يبذل من جهود لأجلكم، والحذر من الأعداء والمتربصين الذين يسعون للنيل من اللحمة الشرعية والوطنية .

‏واختتم ابا الخيل اللقاء الذي يأتي ‏ضمن شراكة وزارة التعليم ممثلة ببرنامج فطن مع هيئة كبار العلماء بتناول عدد من تطبيقات المنهج الوسطي في التعليم، مفصلاً بالأدلة والشواهد.

من جانبه اوضح المدير العام لبرنامج فطن المكلف الدكتور سعد عبدالله المشوح، بان اللقاء يأتي بهدف تعزيز المنهج الوسطي بين منسوبي التعليم، والعمل على ترسيخه وغرسه في نفوس الطلاب والطالبات

يذكر بأن وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى كان ‏قد وجه بوقف الخطة التشغيلية لبرنامج فطن اعتبارا من 5 صفر الماضي كما أعلن المتحدث باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي عبر حسابه في تويتر أنه سيعاد تنظيم الخطة التنظيمية والتشغيلية لبرنامج فطن وسيستأنف البرنامج عمله وبرامجه مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

10 ديسمبر 2017 - 22 ربيع الأول 1439
04:45 PM

"فطن" يعود بلقاء مدير جامعة الإمام بمعلمي وطلبة القصيم‬

في لقاء "تطبيقات المنهج الوسطي في التعليم"

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
7
4,320

‏‫عاود البرنامج الوقائي الوطني للطلاب والطالبات " فطن " برامجه اليوم بلقاء مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية و عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سليمان أبا‬ الخيل، وذلك في لقاء بمعلمي ومعلمات وطلاب وطالبات ‫منطقة القصيم بعنوان "تطبيقات المنهج الوسطي في التعليم" بحضور مدير عام تعليم المنطقة عبدالله إبراهيم الركيان.

وشدد الدكتور أبالخيل خلال اللقاء على أن ‏الوسطية مبدأ ديني ومنهج قرآني أخذ به النبي ﷺ وطبقه ونهل به صحابته رضوان الله عليهم ، ويجب علينا اتباع سنة نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم.

وبين ‏ الدكتور أبا الخيل للطلاب والطالبات في توجيهات إرشادية وتربوية فضل ومنزلة العلم والتعليم، وأهميته في تقدم الأمم وقياس حضارتها .

وخاطب أبا الخيل الطلاب والطالبات قائلا:أنتم عماد المستقبل، وكل ما يبذل من جهود لأجلكم، والحذر من الأعداء والمتربصين الذين يسعون للنيل من اللحمة الشرعية والوطنية .

‏واختتم ابا الخيل اللقاء الذي يأتي ‏ضمن شراكة وزارة التعليم ممثلة ببرنامج فطن مع هيئة كبار العلماء بتناول عدد من تطبيقات المنهج الوسطي في التعليم، مفصلاً بالأدلة والشواهد.

من جانبه اوضح المدير العام لبرنامج فطن المكلف الدكتور سعد عبدالله المشوح، بان اللقاء يأتي بهدف تعزيز المنهج الوسطي بين منسوبي التعليم، والعمل على ترسيخه وغرسه في نفوس الطلاب والطالبات

يذكر بأن وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى كان ‏قد وجه بوقف الخطة التشغيلية لبرنامج فطن اعتبارا من 5 صفر الماضي كما أعلن المتحدث باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي عبر حسابه في تويتر أنه سيعاد تنظيم الخطة التنظيمية والتشغيلية لبرنامج فطن وسيستأنف البرنامج عمله وبرامجه مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

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