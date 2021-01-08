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الإمارات تُعيد فتح جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية مع قطر

ابتداءً من غدٍ.. عقب "بيان العُلا" المتضمن اتفاق التضامن الدائم

قررت دولة الإمارات العربية المتحدة، إعادة فتح جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية مع قطر أمام الحركتين القادمة والمغادرة، وتمّ توجيه الجهات المعنية في دولة الإمارات بهذه الإجراءات التي سيبدأ تفعيلها من 9 يناير الجاري.

وقال وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات خالد عبدالله بالهول؛ وفق "وام"، إن الإمارات ستبدأ بإنهاء جميع الإجراءات المتخذة تجاه دولة قطر بموجب البيان الصادر في 5 يونيو 2017، عقب توقيع "بيان العُلا" المتضمن اتفاق التضامن الدائم، الذي يعد إنجازاً خليجياً وعربياً يعزّز من وحدة الصف الخليجي والعربي والإسلامي وتماسكه.

وأضاف، أن دولة الإمارات ستعمل مع دولة قطر، على إنهاء جميع المسائل العالقة الأخرى من خلال المحادثات الثنائية.

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الإمارات تُعيد فتح جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية مع قطر
سبق

قررت دولة الإمارات العربية المتحدة، إعادة فتح جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية مع قطر أمام الحركتين القادمة والمغادرة، وتمّ توجيه الجهات المعنية في دولة الإمارات بهذه الإجراءات التي سيبدأ تفعيلها من 9 يناير الجاري.

وقال وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات خالد عبدالله بالهول؛ وفق "وام"، إن الإمارات ستبدأ بإنهاء جميع الإجراءات المتخذة تجاه دولة قطر بموجب البيان الصادر في 5 يونيو 2017، عقب توقيع "بيان العُلا" المتضمن اتفاق التضامن الدائم، الذي يعد إنجازاً خليجياً وعربياً يعزّز من وحدة الصف الخليجي والعربي والإسلامي وتماسكه.

وأضاف، أن دولة الإمارات ستعمل مع دولة قطر، على إنهاء جميع المسائل العالقة الأخرى من خلال المحادثات الثنائية.

08 يناير 2021 - 24 جمادى الأول 1442
01:58 PM

الإمارات تُعيد فتح جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية مع قطر

ابتداءً من غدٍ.. عقب "بيان العُلا" المتضمن اتفاق التضامن الدائم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبو ظبي
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قررت دولة الإمارات العربية المتحدة، إعادة فتح جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية مع قطر أمام الحركتين القادمة والمغادرة، وتمّ توجيه الجهات المعنية في دولة الإمارات بهذه الإجراءات التي سيبدأ تفعيلها من 9 يناير الجاري.

وقال وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات خالد عبدالله بالهول؛ وفق "وام"، إن الإمارات ستبدأ بإنهاء جميع الإجراءات المتخذة تجاه دولة قطر بموجب البيان الصادر في 5 يونيو 2017، عقب توقيع "بيان العُلا" المتضمن اتفاق التضامن الدائم، الذي يعد إنجازاً خليجياً وعربياً يعزّز من وحدة الصف الخليجي والعربي والإسلامي وتماسكه.

وأضاف، أن دولة الإمارات ستعمل مع دولة قطر، على إنهاء جميع المسائل العالقة الأخرى من خلال المحادثات الثنائية.

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