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لجنة المسؤولية الاجتماعية تعلق جائزة الجمهور المثالي

أعلنت لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية في الاتحاد السعودي لكرة القدم تعليق جائزة الجمهور المثالي للموسم الرياضي الحالي 2019-2020.

وجاء قرار اللجنة نظرًا لأزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" والتي أدت إلى تعليق حضور الجماهير للمباريات.

من جانب آخر أوضح رئيس اللجنة نزيه النصر أن هذا القرار جاء انطلاقًا من مبدأ تكافؤ الفرص، معربًا عن أمله في أن تعود هذه الجائزة للواجهة في حال انتهت الظروف التي أدت لتعليقها.

يُذكر أن اللجنة أعلنت في وقت سابق عن جائزتين للموسم الحالي، إحداها خاصة بالمسؤولية الاجتماعية للأندية والأخرى للجمهور المثالي، وذلك بهدف إثراء الساحة الرياضية بالمبادرات ذات الأثر والاستدامة، كما تعزز من جوانب الانضباط والحضور وفعالية التشجيع.

الاتحاد السعودي لكرة القدم

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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لجنة المسؤولية الاجتماعية تعلق جائزة الجمهور المثالي
سبق

أعلنت لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية في الاتحاد السعودي لكرة القدم تعليق جائزة الجمهور المثالي للموسم الرياضي الحالي 2019-2020.

وجاء قرار اللجنة نظرًا لأزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" والتي أدت إلى تعليق حضور الجماهير للمباريات.

من جانب آخر أوضح رئيس اللجنة نزيه النصر أن هذا القرار جاء انطلاقًا من مبدأ تكافؤ الفرص، معربًا عن أمله في أن تعود هذه الجائزة للواجهة في حال انتهت الظروف التي أدت لتعليقها.

يُذكر أن اللجنة أعلنت في وقت سابق عن جائزتين للموسم الحالي، إحداها خاصة بالمسؤولية الاجتماعية للأندية والأخرى للجمهور المثالي، وذلك بهدف إثراء الساحة الرياضية بالمبادرات ذات الأثر والاستدامة، كما تعزز من جوانب الانضباط والحضور وفعالية التشجيع.

08 أغسطس 2020 - 18 ذو الحجة 1441
09:14 PM

لجنة المسؤولية الاجتماعية تعلق جائزة الجمهور المثالي

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عبدالعزيز السلمي - جدة
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أعلنت لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية في الاتحاد السعودي لكرة القدم تعليق جائزة الجمهور المثالي للموسم الرياضي الحالي 2019-2020.

وجاء قرار اللجنة نظرًا لأزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" والتي أدت إلى تعليق حضور الجماهير للمباريات.

من جانب آخر أوضح رئيس اللجنة نزيه النصر أن هذا القرار جاء انطلاقًا من مبدأ تكافؤ الفرص، معربًا عن أمله في أن تعود هذه الجائزة للواجهة في حال انتهت الظروف التي أدت لتعليقها.

يُذكر أن اللجنة أعلنت في وقت سابق عن جائزتين للموسم الحالي، إحداها خاصة بالمسؤولية الاجتماعية للأندية والأخرى للجمهور المثالي، وذلك بهدف إثراء الساحة الرياضية بالمبادرات ذات الأثر والاستدامة، كما تعزز من جوانب الانضباط والحضور وفعالية التشجيع.

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