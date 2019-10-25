صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها أسفرت عن تمكُّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من استرداد مبلغ (45.000) ريال، والقبض على مقيم من الجنسية الباكستانية في العقد الثالث من العمر؛ سرقها من خزنة أحد المحال التجارية؛ وجرى إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى فرع النيابة العامة.

"شرطة المدينة" تسترد 45 ألف ريال سرقها مقيم من خزنة أحد المحال التجارية وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-10-25 صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها أسفرت عن تمكُّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من استرداد مبلغ (45.000) ريال، والقبض على مقيم من الجنسية الباكستانية في العقد الثالث من العمر؛ سرقها من خزنة أحد المحال التجارية؛ وجرى إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى فرع النيابة العامة.

25 أكتوبر 2021 - 19 ربيع الأول 1443 12:19 AM

"شرطة المدينة" تسترد 45 ألف ريال سرقها مقيم من خزنة أحد المحال التجارية في العقد الثالث من العمر.. واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية وأُحيل للنيابة العامة





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صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها أسفرت عن تمكُّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من استرداد مبلغ (45.000) ريال، والقبض على مقيم من الجنسية الباكستانية في العقد الثالث من العمر؛ سرقها من خزنة أحد المحال التجارية؛ وجرى إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى فرع النيابة العامة.