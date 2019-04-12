النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
اعتمدت نموذجاً موحداً للعمل بموجبه وتتولى كل جهة حكومية إصدار التصاريح اللازمة

"الداخلية" تبادر بتحديث نماذج تصاريح التنقل خلال فترة منع التجول للفئات المستثناة

"الصحفيين العرب" يدين حكم ميليشيا الحوثي بالإعدام على 4 صحفيين يمنيين

قال: وُجهت لهم تهمة لا أساس لها من الصحة وعارية عن الحقيقة

أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب بشدة حكم الإعدام الذي أصدرته محكمة تابعة لميليشيا الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء على أربعة صحفيين يمنيين بتهمة التجسس والتي لا أساس لها من الصحة وعارية تمامًا عن الحقيقة.
واستنكر الاتحاد، في بيان اليوم، هذا الحكم الجائر على هؤلاء الصحفيين الأبرياء، مؤكدًا أن الصحفيين في كافة الدول العربية هم جنود الحرية والمدافعون عن حرية الرأي والتعبير، داعيًا المنظمات الصحفية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان كافة إلى إدانة هذا الحكم الجائر والعمل على تبرئة هؤلاء الصحفيين الذين لا ذنب لهم إلا أنهم يؤدون واجبهم المهني بكل أمانة وإخلاص لصالح وطنهم.

الاتحاد العام للصحفيين العرب

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"الصحفيين العرب" يدين حكم ميليشيا الحوثي بالإعدام على 4 صحفيين يمنيين
سبق

أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب بشدة حكم الإعدام الذي أصدرته محكمة تابعة لميليشيا الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء على أربعة صحفيين يمنيين بتهمة التجسس والتي لا أساس لها من الصحة وعارية تمامًا عن الحقيقة.
واستنكر الاتحاد، في بيان اليوم، هذا الحكم الجائر على هؤلاء الصحفيين الأبرياء، مؤكدًا أن الصحفيين في كافة الدول العربية هم جنود الحرية والمدافعون عن حرية الرأي والتعبير، داعيًا المنظمات الصحفية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان كافة إلى إدانة هذا الحكم الجائر والعمل على تبرئة هؤلاء الصحفيين الذين لا ذنب لهم إلا أنهم يؤدون واجبهم المهني بكل أمانة وإخلاص لصالح وطنهم.

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
05:29 PM

"الصحفيين العرب" يدين حكم ميليشيا الحوثي بالإعدام على 4 صحفيين يمنيين

قال: وُجهت لهم تهمة لا أساس لها من الصحة وعارية عن الحقيقة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,687

أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب بشدة حكم الإعدام الذي أصدرته محكمة تابعة لميليشيا الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء على أربعة صحفيين يمنيين بتهمة التجسس والتي لا أساس لها من الصحة وعارية تمامًا عن الحقيقة.
واستنكر الاتحاد، في بيان اليوم، هذا الحكم الجائر على هؤلاء الصحفيين الأبرياء، مؤكدًا أن الصحفيين في كافة الدول العربية هم جنود الحرية والمدافعون عن حرية الرأي والتعبير، داعيًا المنظمات الصحفية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان كافة إلى إدانة هذا الحكم الجائر والعمل على تبرئة هؤلاء الصحفيين الذين لا ذنب لهم إلا أنهم يؤدون واجبهم المهني بكل أمانة وإخلاص لصالح وطنهم.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,143
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,357
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,938
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,187

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة