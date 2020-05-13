وفاة "محمد الجافل" وابنه بحادث مروري

توفي اليوم محمد بن ناصر بن جافل، وابنه ناصر بن محمد بن جافل، بحادث مروري.

والمتوفى ابن شقيق سعد بن ناصر الجافل.

"سبق" التي آلمها النبأ، تتقدم بخالص العزاء للأستاذ سعد الجافل، كما تتقدم لأسرة وأقارب الفقيد وابنه بالعزاء والمواساة، سائلةً الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.