وكانت حملة أمنية مشتركة من "قوة المهمات والواجبات الخاصة بالأفلاج والبحث الجنائي بشرطة الأفلاج والمرور وأمن طرق بالمحافظة" قد ضبطت مواطناً في العقد الرابع من عمره متهماً بترويج الخمور وبحوزته 37 قارورة "عرق".

نجحت حملة أمنية مشتركة في الأفلاج في ضبط أربعيني بحوزته 37 قارورة من الخمور "العرق".

الأفلاج .. ضبط أربعيني بحوزته 37 قارورة من الخمور مسلّم الهواملة سبق 2019-12-14 نجحت حملة أمنية مشتركة في الأفلاج في ضبط أربعيني بحوزته 37 قارورة من الخمور "العرق". وكانت حملة أمنية مشتركة من "قوة المهمات والواجبات الخاصة بالأفلاج والبحث الجنائي بشرطة الأفلاج والمرور وأمن طرق بالمحافظة" قد ضبطت مواطناً في العقد الرابع من عمره متهماً بترويج الخمور وبحوزته 37 قارورة "عرق". وتمّ تحرير محضر بالواقعة وتسليم المواطن والمضبوطات إلى الجهات ذات الاختصاص بالمحافظة.

14 ديسمبر 2019 - 17 ربيع الآخر 1441 11:33 AM

الأفلاج .. ضبط أربعيني بحوزته 37 قارورة من الخمور تمّ تسليمه والمضبوطات إلى جهات الاختصاص





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نجحت حملة أمنية مشتركة في الأفلاج في ضبط أربعيني بحوزته 37 قارورة من الخمور "العرق".

وكانت حملة أمنية مشتركة من "قوة المهمات والواجبات الخاصة بالأفلاج والبحث الجنائي بشرطة الأفلاج والمرور وأمن طرق بالمحافظة" قد ضبطت مواطناً في العقد الرابع من عمره متهماً بترويج الخمور وبحوزته 37 قارورة "عرق".

وتمّ تحرير محضر بالواقعة وتسليم المواطن والمضبوطات إلى الجهات ذات الاختصاص بالمحافظة.