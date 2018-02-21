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طقس الأربعاء.. سماء غائمة ورياح نشطة بهذه المناطق

الأرصاد: تتكون السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- سماءً غائمة جزئياً إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق: القصيم، الرياض، رفحاء، حفر الباطن، حائل. فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات: نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الاوسط والشمالي، وجنوبية غربية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-38 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 10- 38 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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طقس الأربعاء.. سماء غائمة ورياح نشطة بهذه المناطق
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- سماءً غائمة جزئياً إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق: القصيم، الرياض، رفحاء، حفر الباطن، حائل. فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات: نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الاوسط والشمالي، وجنوبية غربية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-38 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 10- 38 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

21 فبراير 2018 - 5 جمادى الآخر 1439
08:14 AM

طقس الأربعاء.. سماء غائمة ورياح نشطة بهذه المناطق

الأرصاد: تتكون السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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17,098

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- سماءً غائمة جزئياً إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق: القصيم، الرياض، رفحاء، حفر الباطن، حائل. فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات: نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الاوسط والشمالي، وجنوبية غربية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-38 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 10- 38 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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