النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الرياض.. فيصل بن بندر يدشن "المسعف الإلكتروني"

يتيح اختيار المنشأة الطبية الأنسب للحالة الإسعافية

دشن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، بحضور رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم ومدير عام فرع الهيئة بمنطقة الرياض الدكتور أحمد الخريصي، نظام "المسعف الإلكتروني"، التابع للهلال الأحمر بالرياض.

وقدم "القاسم" الشرح لأمير منطقة الرياض عن نظام المسعف الإلكتروني وآلية عمله، حيث يستهدف البرنامج تقليل زمن سرعة الاستجابة من خلال البلاغات الواردة إلى غرف العمليات، إضافة لربطة مع المنشآت والمستشفيات الطبية التي تستقبل الحالات الطارئة بمنطقة الرياض، وعددها 91 منشأة طبية.
ويعدّ البرنامج من الأنظمة الإلكترونية المتطورة وأحد مكونات نظام العمليات لإدارة الخدمات الطبية الإسعافية الميدانية للهيئة، ومن ضمن مزايا البرنامج الاطلاع على مدى جاهزية الفرق الإسعافية واستقبال البلاغات الجديدة وقبولها أو إلغائها ورسم أفضل المسارات لموقع البلاغ.

ويتيح البرنامج اختيار المنشأة الطبية الأنسب للحالة الإسعافية ورسم أفضل مسار للوصول السريع للمنشأة مع التوجيه الصوتي بعد مباشرة الحالة وتسجيل البيانات والتقارير الإسعافية الإلكترونية.
ويعتبر البرنامج أحد مبادرات برنامج التحول الوطني 2020، الهادفة إلى رفع جودة الخدمات الإسعافية في جميع مناطق المملكة.

واستعرض الدكتور "الخريصي" جهود الفرع خلال جائحة كوفيد 19 خلال الأشهر الخمسة الماضية وما قدم لمكافحة الفايروس من خلال التكامل لجميع الإدارات والمراكز الإسعافية بالهيئة .


يذكر أن 112 مركزاً إسعافياً تابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي تخدم منطقة الرياض .

وتمنى أمير منطقة الرياض التوفيق والنجاح للجميع، مثمناً الجهود في تطوير العمل الإسعافي والاستفادة من التقنية وتوظيفها عملياً وعلمياً .

وقد حضر التدشين وكيل إمارة الرياض المساعد للشؤون التنموية سعود بن عبدالعزيز العريفي .

أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الرياض.. فيصل بن بندر يدشن "المسعف الإلكتروني"
سبق

دشن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، بحضور رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم ومدير عام فرع الهيئة بمنطقة الرياض الدكتور أحمد الخريصي، نظام "المسعف الإلكتروني"، التابع للهلال الأحمر بالرياض.

وقدم "القاسم" الشرح لأمير منطقة الرياض عن نظام المسعف الإلكتروني وآلية عمله، حيث يستهدف البرنامج تقليل زمن سرعة الاستجابة من خلال البلاغات الواردة إلى غرف العمليات، إضافة لربطة مع المنشآت والمستشفيات الطبية التي تستقبل الحالات الطارئة بمنطقة الرياض، وعددها 91 منشأة طبية.
ويعدّ البرنامج من الأنظمة الإلكترونية المتطورة وأحد مكونات نظام العمليات لإدارة الخدمات الطبية الإسعافية الميدانية للهيئة، ومن ضمن مزايا البرنامج الاطلاع على مدى جاهزية الفرق الإسعافية واستقبال البلاغات الجديدة وقبولها أو إلغائها ورسم أفضل المسارات لموقع البلاغ.

ويتيح البرنامج اختيار المنشأة الطبية الأنسب للحالة الإسعافية ورسم أفضل مسار للوصول السريع للمنشأة مع التوجيه الصوتي بعد مباشرة الحالة وتسجيل البيانات والتقارير الإسعافية الإلكترونية.
ويعتبر البرنامج أحد مبادرات برنامج التحول الوطني 2020، الهادفة إلى رفع جودة الخدمات الإسعافية في جميع مناطق المملكة.

واستعرض الدكتور "الخريصي" جهود الفرع خلال جائحة كوفيد 19 خلال الأشهر الخمسة الماضية وما قدم لمكافحة الفايروس من خلال التكامل لجميع الإدارات والمراكز الإسعافية بالهيئة .


يذكر أن 112 مركزاً إسعافياً تابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي تخدم منطقة الرياض .

وتمنى أمير منطقة الرياض التوفيق والنجاح للجميع، مثمناً الجهود في تطوير العمل الإسعافي والاستفادة من التقنية وتوظيفها عملياً وعلمياً .

وقد حضر التدشين وكيل إمارة الرياض المساعد للشؤون التنموية سعود بن عبدالعزيز العريفي .

17 أغسطس 2020 - 27 ذو الحجة 1441
02:36 PM

الرياض.. فيصل بن بندر يدشن "المسعف الإلكتروني"

يتيح اختيار المنشأة الطبية الأنسب للحالة الإسعافية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
277

دشن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، بحضور رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم ومدير عام فرع الهيئة بمنطقة الرياض الدكتور أحمد الخريصي، نظام "المسعف الإلكتروني"، التابع للهلال الأحمر بالرياض.

وقدم "القاسم" الشرح لأمير منطقة الرياض عن نظام المسعف الإلكتروني وآلية عمله، حيث يستهدف البرنامج تقليل زمن سرعة الاستجابة من خلال البلاغات الواردة إلى غرف العمليات، إضافة لربطة مع المنشآت والمستشفيات الطبية التي تستقبل الحالات الطارئة بمنطقة الرياض، وعددها 91 منشأة طبية.
ويعدّ البرنامج من الأنظمة الإلكترونية المتطورة وأحد مكونات نظام العمليات لإدارة الخدمات الطبية الإسعافية الميدانية للهيئة، ومن ضمن مزايا البرنامج الاطلاع على مدى جاهزية الفرق الإسعافية واستقبال البلاغات الجديدة وقبولها أو إلغائها ورسم أفضل المسارات لموقع البلاغ.

ويتيح البرنامج اختيار المنشأة الطبية الأنسب للحالة الإسعافية ورسم أفضل مسار للوصول السريع للمنشأة مع التوجيه الصوتي بعد مباشرة الحالة وتسجيل البيانات والتقارير الإسعافية الإلكترونية.
ويعتبر البرنامج أحد مبادرات برنامج التحول الوطني 2020، الهادفة إلى رفع جودة الخدمات الإسعافية في جميع مناطق المملكة.

واستعرض الدكتور "الخريصي" جهود الفرع خلال جائحة كوفيد 19 خلال الأشهر الخمسة الماضية وما قدم لمكافحة الفايروس من خلال التكامل لجميع الإدارات والمراكز الإسعافية بالهيئة .


يذكر أن 112 مركزاً إسعافياً تابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي تخدم منطقة الرياض .

وتمنى أمير منطقة الرياض التوفيق والنجاح للجميع، مثمناً الجهود في تطوير العمل الإسعافي والاستفادة من التقنية وتوظيفها عملياً وعلمياً .

وقد حضر التدشين وكيل إمارة الرياض المساعد للشؤون التنموية سعود بن عبدالعزيز العريفي .

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,985
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,342
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,340
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,720

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

غسان محمد عسيلان
التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

ابتسام منصور القحطاني
عقدان من التخطيط

عقدان من التخطيط

بدر الغامدي
السبب الخفي للطلاق والنزاعات بين الناس

السبب الخفي للطلاق والنزاعات بين الناس

حسن آل عمير
إنجازات ولي العهد بلغة الأرقام

إنجازات ولي العهد بلغة الأرقام

حواء القرني
وطن يجتمع فوق السحاب

وطن يجتمع فوق السحاب

سارة عفتان
"نيوم" في بؤرة اهتمام الإعلام العالمي

"نيوم" في بؤرة اهتمام الإعلام العالمي

علي آل شرمة
خيال البطالة

خيال البطالة

أحمد عجب
شبابنا يريد الكليات العسكرية

شبابنا يريد الكليات العسكرية

عبدالغني الشيخ
المنشغلون أبدًا..!

المنشغلون أبدًا..!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة