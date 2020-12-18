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"زراعة حفر الباطن" يطلق مبادرة لتوزيع البذور البرية ضمن حملة التشجير

بهدف زيادة الغطاء النباتي وزراعة الأشجار التي تتناسب مع البيئة المحلية

وزع مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بحفر الباطن مساء اليوم الجمعة، البذور البرية للمواطنين في إطار مشاركته في فعاليات ضمن حملة التشجير لنجعلها خضراء بهدف زيادة الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في مجمع المكان مول.

وفي التفاصيل، يأتي ذلك بتوجيهات ومتابعة مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري.

وفي هذا الصدد، أوضح مدير المكتب المهندس عبد العزيز بن عبدالله اليوسف، أنه تم توزيع البذور التي تم توفيرها عن طريق مكتب الوزارة بالمحافظة، حيث تهدف المبادرة إلى تشجير وزراعة المحافظة، وزراعة الأشجار التي تتناسب مع البيئة المحلية؛ للإسهام في تحقيق مستهدفات وزارة البيئة والمياه والزراعة الواردة في مضامين برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030، بما يضمن مشاركة فعالة من جميع أفراد المجتمع.

وزارة البيئة والمياه والزراعة مبادرة لنجعلها خضراء

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"زراعة حفر الباطن" يطلق مبادرة لتوزيع البذور البرية ضمن حملة التشجير
سبق

وزع مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بحفر الباطن مساء اليوم الجمعة، البذور البرية للمواطنين في إطار مشاركته في فعاليات ضمن حملة التشجير لنجعلها خضراء بهدف زيادة الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في مجمع المكان مول.

وفي التفاصيل، يأتي ذلك بتوجيهات ومتابعة مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري.

وفي هذا الصدد، أوضح مدير المكتب المهندس عبد العزيز بن عبدالله اليوسف، أنه تم توزيع البذور التي تم توفيرها عن طريق مكتب الوزارة بالمحافظة، حيث تهدف المبادرة إلى تشجير وزراعة المحافظة، وزراعة الأشجار التي تتناسب مع البيئة المحلية؛ للإسهام في تحقيق مستهدفات وزارة البيئة والمياه والزراعة الواردة في مضامين برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030، بما يضمن مشاركة فعالة من جميع أفراد المجتمع.

18 ديسمبر 2020 - 3 جمادى الأول 1442
10:18 PM

"زراعة حفر الباطن" يطلق مبادرة لتوزيع البذور البرية ضمن حملة التشجير

بهدف زيادة الغطاء النباتي وزراعة الأشجار التي تتناسب مع البيئة المحلية

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صحيفة سبق الإلكترونية - حفر الباطن
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وزع مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بحفر الباطن مساء اليوم الجمعة، البذور البرية للمواطنين في إطار مشاركته في فعاليات ضمن حملة التشجير لنجعلها خضراء بهدف زيادة الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في مجمع المكان مول.

وفي التفاصيل، يأتي ذلك بتوجيهات ومتابعة مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري.

وفي هذا الصدد، أوضح مدير المكتب المهندس عبد العزيز بن عبدالله اليوسف، أنه تم توزيع البذور التي تم توفيرها عن طريق مكتب الوزارة بالمحافظة، حيث تهدف المبادرة إلى تشجير وزراعة المحافظة، وزراعة الأشجار التي تتناسب مع البيئة المحلية؛ للإسهام في تحقيق مستهدفات وزارة البيئة والمياه والزراعة الواردة في مضامين برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030، بما يضمن مشاركة فعالة من جميع أفراد المجتمع.

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