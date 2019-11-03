في وقت قام فيه جيش تركيا بغزو شمال شرق سوريا، رغم ما لقيته العملية العسكرية من إدانات دولية كبيرة وجهت تركيا الشكر إلى قطر، بعد الدور الذي لعبته الأخيرة في دعم الغزو الغاشم على البلد العربي الشقيق. هذا ما أكده حساب وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو على موقع "تويتر" حيث قال: "خلال لقائنا مع أمير قطر الشقيقة في الدوحة، بلغنا تحيات رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، نشكر قطر على دعمها للعملية العسكرية". من جانبها وفي سياق متصل، قالت وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية بحسب ما ذكرته "سكاي نيوز" إن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، عقد لقاء مع وزير الخارجية التركي في الدوحة، على هامش زيارة تشاووش أوغلو في إطار التحضير للاجتماع الخامس للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين.

بعد غزو تركيا لشمال سوريا.. "أردوغان" للدوحة: نشكر حسن تعاونكم صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-11-03 في وقت قام فيه جيش تركيا بغزو شمال شرق سوريا، رغم ما لقيته العملية العسكرية من إدانات دولية كبيرة وجهت تركيا الشكر إلى قطر، بعد الدور الذي لعبته الأخيرة في دعم الغزو الغاشم على البلد العربي الشقيق.

هذا ما أكده حساب وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو على موقع "تويتر" حيث قال: "خلال لقائنا مع أمير قطر الشقيقة في الدوحة، بلغنا تحيات رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، نشكر قطر على دعمها للعملية العسكرية".

من جانبها وفي سياق متصل، قالت وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية بحسب ما ذكرته "سكاي نيوز" إن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، عقد لقاء مع وزير الخارجية التركي في الدوحة، على هامش زيارة تشاووش أوغلو في إطار التحضير للاجتماع الخامس للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين.

03 نوفمبر 2019 - 6 ربيع الأول 1441 07:56 PM

بعد غزو تركيا لشمال سوريا.. "أردوغان" للدوحة: نشكر حسن تعاونكم رغم ما لقيته العملية العسكرية من إدانات دولية كبيرة





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في وقت قام فيه جيش تركيا بغزو شمال شرق سوريا، رغم ما لقيته العملية العسكرية من إدانات دولية كبيرة وجهت تركيا الشكر إلى قطر، بعد الدور الذي لعبته الأخيرة في دعم الغزو الغاشم على البلد العربي الشقيق.

هذا ما أكده حساب وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو على موقع "تويتر" حيث قال: "خلال لقائنا مع أمير قطر الشقيقة في الدوحة، بلغنا تحيات رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، نشكر قطر على دعمها للعملية العسكرية".

من جانبها وفي سياق متصل، قالت وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية بحسب ما ذكرته "سكاي نيوز" إن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، عقد لقاء مع وزير الخارجية التركي في الدوحة، على هامش زيارة تشاووش أوغلو في إطار التحضير للاجتماع الخامس للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين.