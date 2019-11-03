النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد غزو تركيا لشمال سوريا.. "أردوغان" للدوحة: نشكر حسن تعاونكم

رغم ما لقيته العملية العسكرية من إدانات دولية كبيرة

في وقت قام فيه جيش تركيا بغزو شمال شرق سوريا، رغم ما لقيته العملية العسكرية من إدانات دولية كبيرة وجهت تركيا الشكر إلى قطر، بعد الدور الذي لعبته الأخيرة في دعم الغزو الغاشم على البلد العربي الشقيق.
هذا ما أكده حساب وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو على موقع "تويتر" حيث قال: "خلال لقائنا مع أمير قطر الشقيقة في الدوحة، بلغنا تحيات رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، نشكر قطر على دعمها للعملية العسكرية".
من جانبها وفي سياق متصل، قالت وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية بحسب ما ذكرته "سكاي نيوز" إن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، عقد لقاء مع وزير الخارجية التركي في الدوحة، على هامش زيارة تشاووش أوغلو في إطار التحضير للاجتماع الخامس للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين.

تركيا أردوغان شمال سوريا قطر

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
بعد غزو تركيا لشمال سوريا.. "أردوغان" للدوحة: نشكر حسن تعاونكم
سبق

في وقت قام فيه جيش تركيا بغزو شمال شرق سوريا، رغم ما لقيته العملية العسكرية من إدانات دولية كبيرة وجهت تركيا الشكر إلى قطر، بعد الدور الذي لعبته الأخيرة في دعم الغزو الغاشم على البلد العربي الشقيق.
هذا ما أكده حساب وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو على موقع "تويتر" حيث قال: "خلال لقائنا مع أمير قطر الشقيقة في الدوحة، بلغنا تحيات رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، نشكر قطر على دعمها للعملية العسكرية".
من جانبها وفي سياق متصل، قالت وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية بحسب ما ذكرته "سكاي نيوز" إن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، عقد لقاء مع وزير الخارجية التركي في الدوحة، على هامش زيارة تشاووش أوغلو في إطار التحضير للاجتماع الخامس للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين.

03 نوفمبر 2019 - 6 ربيع الأول 1441
07:56 PM

بعد غزو تركيا لشمال سوريا.. "أردوغان" للدوحة: نشكر حسن تعاونكم

رغم ما لقيته العملية العسكرية من إدانات دولية كبيرة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
2,533

في وقت قام فيه جيش تركيا بغزو شمال شرق سوريا، رغم ما لقيته العملية العسكرية من إدانات دولية كبيرة وجهت تركيا الشكر إلى قطر، بعد الدور الذي لعبته الأخيرة في دعم الغزو الغاشم على البلد العربي الشقيق.
هذا ما أكده حساب وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو على موقع "تويتر" حيث قال: "خلال لقائنا مع أمير قطر الشقيقة في الدوحة، بلغنا تحيات رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، نشكر قطر على دعمها للعملية العسكرية".
من جانبها وفي سياق متصل، قالت وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية بحسب ما ذكرته "سكاي نيوز" إن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، عقد لقاء مع وزير الخارجية التركي في الدوحة، على هامش زيارة تشاووش أوغلو في إطار التحضير للاجتماع الخامس للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
11,553
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,883
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,321
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,519

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة