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طاقم تحكيم مصري يضبط النهائي العربي.. بين الاتحاد والرجاء

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد العربي لكرة القدم، عن اختيار طاقم تحكيم دولي مصري، لإدارة نهائي كأس بطولة محمد السادس للأندية الأبطال، التي ستجمع فريقي الرجاء المغربي والاتحاد السعودي، مساء اليوم السبت، على ملعب الأمير مولاي عبدالله في العاصمة المغربية الرباط.

ويدير اللقاء طاقم تحكيم مصري، بقيادة محمود البنا، ويعاونه مواطنه محمود أبو الرجال، وأحمد حسام طه، وأمين عمر حكمًا رابعًا، وسيكون الحكم الدولي السابق السوري جمال الشريف مقيمًا للحكام.

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طاقم تحكيم مصري يضبط النهائي العربي.. بين الاتحاد والرجاء
سبق

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد العربي لكرة القدم، عن اختيار طاقم تحكيم دولي مصري، لإدارة نهائي كأس بطولة محمد السادس للأندية الأبطال، التي ستجمع فريقي الرجاء المغربي والاتحاد السعودي، مساء اليوم السبت، على ملعب الأمير مولاي عبدالله في العاصمة المغربية الرباط.

ويدير اللقاء طاقم تحكيم مصري، بقيادة محمود البنا، ويعاونه مواطنه محمود أبو الرجال، وأحمد حسام طه، وأمين عمر حكمًا رابعًا، وسيكون الحكم الدولي السابق السوري جمال الشريف مقيمًا للحكام.

21 أغسطس 2021 - 13 محرّم 1443
05:09 PM
اخر تعديل
22 أغسطس 2021 - 14 محرّم 1443
08:19 AM

طاقم تحكيم مصري يضبط النهائي العربي.. بين الاتحاد والرجاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,497

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد العربي لكرة القدم، عن اختيار طاقم تحكيم دولي مصري، لإدارة نهائي كأس بطولة محمد السادس للأندية الأبطال، التي ستجمع فريقي الرجاء المغربي والاتحاد السعودي، مساء اليوم السبت، على ملعب الأمير مولاي عبدالله في العاصمة المغربية الرباط.

ويدير اللقاء طاقم تحكيم مصري، بقيادة محمود البنا، ويعاونه مواطنه محمود أبو الرجال، وأحمد حسام طه، وأمين عمر حكمًا رابعًا، وسيكون الحكم الدولي السابق السوري جمال الشريف مقيمًا للحكام.

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