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‪مبادرة لترميم 25 منزلًا في محافظات ومدن المنطقة الشرقية

ضمن خطة حملة تبرعات موظفي أرامكو السعودية السنوية لعام 2019

في إطار مبادرة ترميم المنازل، ضمن خطة حملة تبرعات موظفي أرامكو السعودية السنوية لعام 2019 والتي تضمنت مبادرات في المجالات الاجتماعية والطبية والتعليمية، تفقّد مدير إدارة الشؤون الحكومية بالمنطقة الشرقية، جمال الخضير، أحد المنازل التي شملتها المبادرة، بحضور كلٍ من مساعد المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية لقطاع التنمية، ابتسام الحميزي، ومدير الإسكان التنموي بالمنطقة الشرقية المهندس علي العقل. وكان في استقبالهم رئيس مجلس إدارة جمعية ترميم الخيرية، المهندس حمد الخالدي، ونائب الرئيس، المهندس خالد التركي، والمدير التنفيذي، علي الأسمري.

وتجول الجميع في أرجاء المنزل واطّلعوا على الخرائط الهندسية، وكذلك الرسوم التي توضح الحالة التي كان عليها المنزل وكيف أصبح بعد أعمال التحسين والترميم، حيث روعيت فيه تلبية احتياجات الأسر من حيث عدد الغرف وتوزيعها، إذ كانت تقطن هذا المنزل أربع أسر مكونه من 32 فردًا، كانت الجمعية قد أمّنت لهم مسكنًا بديلًا خلال فترة الترميم.

وأشاد "الخضير" في نهاية الزيارة التفقدية إلى الصورة النبيلة التي تحققها الأطراف المتكافلة لإنجاح هذه المبادرة، معربًا عن سعي أرامكو السعودية لتجسيد قيمة المواطنة من خلال تحسين المجتمعات التي تعمل فيها أرامكو السعودية كأحد المبادئ الأساس التي تبنتها الشركة منذ تأسيسها. وأنه مع نمو أعمال الشركة، اتسع نطاق هذه المسؤولية ليشمل اتخاذ خطوات جادة لحماية البيئة، والمشاركة في مجموعة من مشاريع ومبادرات المسؤولية الاجتماعية.

وأضاف "الخضير": "ما شاهدناه من أعمال ترميم متواصلة في هذه المنازل قامت بها جمعية ترميم الخيرية ضمن مبادرة حملة تبرعات موظفي وموظفات أرامكو السعودية نتج عنها إيجاد المسكن الآمن لعدد 25 أسرة بمحافظات ومدن المنطقة الشرقية، وهذا بلا شك يدعو للفخر".

من جهتها تقدمت "الحميزي" خلال الزيارة نيابة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشكر لأرامكو السعودية على مبادراتها الوطنية والتنموية التي شملت جميع أنحاء المملكة والتي جعلتها قدوة بمشاركاتها النوعية في المسؤولية الاجتماعية، وخير شاهد ما لمسناه اليوم من إنجاز مبادرة حملة تبرعات موظفي وموظفات أرامكو السعودية في ترميم وتأثيث 25 منزلًا في عدد من محافظات ومدن المنطقة الشرقية للأسر المحتاجة والمتعففة والذي يُعد أساس التنمية لهذه الأسر.

يذكر أن هذه الحملة تشكل واحدة من عدة برامج ومبادرات تقوم بها الشركة ضمن إستراتيجية أرامكو السعودية في مجال المواطنة والتي ترتكز بشكل أساس على تمكين الإنسان وحماية الكوكب الذي نعيش عليه. وقد تم اعتماد مبادرة ترميم المنازل في المنطقة الشرقية بالشراكة مع جمعية ترميم الخيرية بجانب عدد من البرامج والمبادرات النوعية بناءً على دراسات علمية ومعايير دقيقة لتقييم الشراكات مع الجمعيات الخيرية مع أخذ أعداد المستفيدين والأثر المترتب على هذا الدعم بعين الاعتبار.

يشار إلى أن تقرير المبادرة تطرق إلى أن مدة المشروع ثمانية أشهر ومتوسط فترة التنفيذ للمنزل الواحد 60 يومًا. وأوضح التقرير أن إجمالي الساعات التطوعية في المبادرة بلغ 4170 ساعة تطوعية شارك فيها العديد من المهندسين والمهندسات، وآخرين من مختلف التخصصات التي كان لها دورٌ فاعلٌ في إنجاح المبادرة.

وتسلّم "الخضير" في ختام الزيارة التقرير النهائي لإنجاز المبادرة ودرعًا تكريميًا من رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس الخالدي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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‪مبادرة لترميم 25 منزلًا في محافظات ومدن المنطقة الشرقية
سبق

في إطار مبادرة ترميم المنازل، ضمن خطة حملة تبرعات موظفي أرامكو السعودية السنوية لعام 2019 والتي تضمنت مبادرات في المجالات الاجتماعية والطبية والتعليمية، تفقّد مدير إدارة الشؤون الحكومية بالمنطقة الشرقية، جمال الخضير، أحد المنازل التي شملتها المبادرة، بحضور كلٍ من مساعد المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية لقطاع التنمية، ابتسام الحميزي، ومدير الإسكان التنموي بالمنطقة الشرقية المهندس علي العقل. وكان في استقبالهم رئيس مجلس إدارة جمعية ترميم الخيرية، المهندس حمد الخالدي، ونائب الرئيس، المهندس خالد التركي، والمدير التنفيذي، علي الأسمري.

وتجول الجميع في أرجاء المنزل واطّلعوا على الخرائط الهندسية، وكذلك الرسوم التي توضح الحالة التي كان عليها المنزل وكيف أصبح بعد أعمال التحسين والترميم، حيث روعيت فيه تلبية احتياجات الأسر من حيث عدد الغرف وتوزيعها، إذ كانت تقطن هذا المنزل أربع أسر مكونه من 32 فردًا، كانت الجمعية قد أمّنت لهم مسكنًا بديلًا خلال فترة الترميم.

وأشاد "الخضير" في نهاية الزيارة التفقدية إلى الصورة النبيلة التي تحققها الأطراف المتكافلة لإنجاح هذه المبادرة، معربًا عن سعي أرامكو السعودية لتجسيد قيمة المواطنة من خلال تحسين المجتمعات التي تعمل فيها أرامكو السعودية كأحد المبادئ الأساس التي تبنتها الشركة منذ تأسيسها. وأنه مع نمو أعمال الشركة، اتسع نطاق هذه المسؤولية ليشمل اتخاذ خطوات جادة لحماية البيئة، والمشاركة في مجموعة من مشاريع ومبادرات المسؤولية الاجتماعية.

وأضاف "الخضير": "ما شاهدناه من أعمال ترميم متواصلة في هذه المنازل قامت بها جمعية ترميم الخيرية ضمن مبادرة حملة تبرعات موظفي وموظفات أرامكو السعودية نتج عنها إيجاد المسكن الآمن لعدد 25 أسرة بمحافظات ومدن المنطقة الشرقية، وهذا بلا شك يدعو للفخر".

من جهتها تقدمت "الحميزي" خلال الزيارة نيابة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشكر لأرامكو السعودية على مبادراتها الوطنية والتنموية التي شملت جميع أنحاء المملكة والتي جعلتها قدوة بمشاركاتها النوعية في المسؤولية الاجتماعية، وخير شاهد ما لمسناه اليوم من إنجاز مبادرة حملة تبرعات موظفي وموظفات أرامكو السعودية في ترميم وتأثيث 25 منزلًا في عدد من محافظات ومدن المنطقة الشرقية للأسر المحتاجة والمتعففة والذي يُعد أساس التنمية لهذه الأسر.

يذكر أن هذه الحملة تشكل واحدة من عدة برامج ومبادرات تقوم بها الشركة ضمن إستراتيجية أرامكو السعودية في مجال المواطنة والتي ترتكز بشكل أساس على تمكين الإنسان وحماية الكوكب الذي نعيش عليه. وقد تم اعتماد مبادرة ترميم المنازل في المنطقة الشرقية بالشراكة مع جمعية ترميم الخيرية بجانب عدد من البرامج والمبادرات النوعية بناءً على دراسات علمية ومعايير دقيقة لتقييم الشراكات مع الجمعيات الخيرية مع أخذ أعداد المستفيدين والأثر المترتب على هذا الدعم بعين الاعتبار.

يشار إلى أن تقرير المبادرة تطرق إلى أن مدة المشروع ثمانية أشهر ومتوسط فترة التنفيذ للمنزل الواحد 60 يومًا. وأوضح التقرير أن إجمالي الساعات التطوعية في المبادرة بلغ 4170 ساعة تطوعية شارك فيها العديد من المهندسين والمهندسات، وآخرين من مختلف التخصصات التي كان لها دورٌ فاعلٌ في إنجاح المبادرة.

وتسلّم "الخضير" في ختام الزيارة التقرير النهائي لإنجاز المبادرة ودرعًا تكريميًا من رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس الخالدي.

18 أغسطس 2020 - 28 ذو الحجة 1441
02:44 PM

‪مبادرة لترميم 25 منزلًا في محافظات ومدن المنطقة الشرقية

ضمن خطة حملة تبرعات موظفي أرامكو السعودية السنوية لعام 2019

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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في إطار مبادرة ترميم المنازل، ضمن خطة حملة تبرعات موظفي أرامكو السعودية السنوية لعام 2019 والتي تضمنت مبادرات في المجالات الاجتماعية والطبية والتعليمية، تفقّد مدير إدارة الشؤون الحكومية بالمنطقة الشرقية، جمال الخضير، أحد المنازل التي شملتها المبادرة، بحضور كلٍ من مساعد المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية لقطاع التنمية، ابتسام الحميزي، ومدير الإسكان التنموي بالمنطقة الشرقية المهندس علي العقل. وكان في استقبالهم رئيس مجلس إدارة جمعية ترميم الخيرية، المهندس حمد الخالدي، ونائب الرئيس، المهندس خالد التركي، والمدير التنفيذي، علي الأسمري.

وتجول الجميع في أرجاء المنزل واطّلعوا على الخرائط الهندسية، وكذلك الرسوم التي توضح الحالة التي كان عليها المنزل وكيف أصبح بعد أعمال التحسين والترميم، حيث روعيت فيه تلبية احتياجات الأسر من حيث عدد الغرف وتوزيعها، إذ كانت تقطن هذا المنزل أربع أسر مكونه من 32 فردًا، كانت الجمعية قد أمّنت لهم مسكنًا بديلًا خلال فترة الترميم.

وأشاد "الخضير" في نهاية الزيارة التفقدية إلى الصورة النبيلة التي تحققها الأطراف المتكافلة لإنجاح هذه المبادرة، معربًا عن سعي أرامكو السعودية لتجسيد قيمة المواطنة من خلال تحسين المجتمعات التي تعمل فيها أرامكو السعودية كأحد المبادئ الأساس التي تبنتها الشركة منذ تأسيسها. وأنه مع نمو أعمال الشركة، اتسع نطاق هذه المسؤولية ليشمل اتخاذ خطوات جادة لحماية البيئة، والمشاركة في مجموعة من مشاريع ومبادرات المسؤولية الاجتماعية.

وأضاف "الخضير": "ما شاهدناه من أعمال ترميم متواصلة في هذه المنازل قامت بها جمعية ترميم الخيرية ضمن مبادرة حملة تبرعات موظفي وموظفات أرامكو السعودية نتج عنها إيجاد المسكن الآمن لعدد 25 أسرة بمحافظات ومدن المنطقة الشرقية، وهذا بلا شك يدعو للفخر".

من جهتها تقدمت "الحميزي" خلال الزيارة نيابة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشكر لأرامكو السعودية على مبادراتها الوطنية والتنموية التي شملت جميع أنحاء المملكة والتي جعلتها قدوة بمشاركاتها النوعية في المسؤولية الاجتماعية، وخير شاهد ما لمسناه اليوم من إنجاز مبادرة حملة تبرعات موظفي وموظفات أرامكو السعودية في ترميم وتأثيث 25 منزلًا في عدد من محافظات ومدن المنطقة الشرقية للأسر المحتاجة والمتعففة والذي يُعد أساس التنمية لهذه الأسر.

يذكر أن هذه الحملة تشكل واحدة من عدة برامج ومبادرات تقوم بها الشركة ضمن إستراتيجية أرامكو السعودية في مجال المواطنة والتي ترتكز بشكل أساس على تمكين الإنسان وحماية الكوكب الذي نعيش عليه. وقد تم اعتماد مبادرة ترميم المنازل في المنطقة الشرقية بالشراكة مع جمعية ترميم الخيرية بجانب عدد من البرامج والمبادرات النوعية بناءً على دراسات علمية ومعايير دقيقة لتقييم الشراكات مع الجمعيات الخيرية مع أخذ أعداد المستفيدين والأثر المترتب على هذا الدعم بعين الاعتبار.

يشار إلى أن تقرير المبادرة تطرق إلى أن مدة المشروع ثمانية أشهر ومتوسط فترة التنفيذ للمنزل الواحد 60 يومًا. وأوضح التقرير أن إجمالي الساعات التطوعية في المبادرة بلغ 4170 ساعة تطوعية شارك فيها العديد من المهندسين والمهندسات، وآخرين من مختلف التخصصات التي كان لها دورٌ فاعلٌ في إنجاح المبادرة.

وتسلّم "الخضير" في ختام الزيارة التقرير النهائي لإنجاز المبادرة ودرعًا تكريميًا من رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس الخالدي.

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