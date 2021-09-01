النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"ابن رقوش" يدشن مشروع "المسعف النفسي" بجدة

يضم برامج تدريبية وورش عمل موجهة لأفراد المجتمع

دشن مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة الفرعية لمجلس شؤون الأسرة بمحافظة جدة، فهد رشيد بن رقوش، اليوم، مشروع "المسعف النفسي"، بحضور عضو اللجنة جزاء بن مرزوق المطيري، وعدد من أعضاء اللجنة، ومدربي المشروع.

وأكد "ابن رقوش" خلال تدشينه، انطلاق المشروع على الدور الذي تنهض به اللجنة الفرعية لمجلس شؤون الأسرة بالمحافظة في نطاق الاهتمام بكيان الأسرة السعودية وأفرادها؛ كونها النواة الأولى والأساسية للمجتمع، والتي يعول عليها الكثير في بناء مجتمع سليم وفاعل يسهم في التنمية والنهضة والتطور.

وأشار إلى إطلاق اللجنة لذلك المشروع بالتعاون مع جمعيات الإرشاد الأسري والنفسي، والمودة للتنمية الأسرية، والوداد لرعاية الأيتام، ومراكز الأحياء، إضافة لمركز اتزان الإرشاد النفسي، مبينًا أن المشروع يتضمّن إقامة عدد من الورش التدريبية في "المسعف النفسي" بمحافظة جدة.

من جانبه بيّن "المطيري" أن مشروع "المسعف النفسي" يعتبر من مبادرات اللجنة الفرعية لشؤون الأسرة بمحافظة جدة النوعية لتأهيل وتدريب أفراد المجتمع على تقديم الإسعافات النفسية الأولية اللازمة للتعامل مع الآثار السلبية والتحديات المتكررة التي تسبّب آثارًا نفسية متنوّعة تتطلّب التدخل السليم، وامتلاك المعارف اللازمة لذلك؛ كالمبادئ والأسس الرئيسية لعمل المسعف النفسي الأولي، والخطوات الواجب اتباعها أثناء عملية الإسعاف النفسي الأولي، بالإضافة إلى التطبيقات العملية؛ وذلك لخدمة أنفسهم ومساعدة الآخرين في حالات الطوارئ والأزمات.

وأضاف أن المشروع يهدف للمساندة النفسية للأسرة وأفرادها من خلال المسعف النفسي وسط بيئة آمنة، وتنمية قدرة الأسرة على حل مشكلاتها بنفسها، أو من خلال أحد أفرادها المدرب بشكل صحيح، وتحفيز الأشخاص والأسر لتلقي العلاج الأسري والنفسي من أحد أفرادها، والمشاركة في عملية الرعاية الأسرية والنفسية وتوفير المعلومات الضرورية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"ابن رقوش" يدشن مشروع "المسعف النفسي" بجدة
سبق

دشن مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة الفرعية لمجلس شؤون الأسرة بمحافظة جدة، فهد رشيد بن رقوش، اليوم، مشروع "المسعف النفسي"، بحضور عضو اللجنة جزاء بن مرزوق المطيري، وعدد من أعضاء اللجنة، ومدربي المشروع.

وأكد "ابن رقوش" خلال تدشينه، انطلاق المشروع على الدور الذي تنهض به اللجنة الفرعية لمجلس شؤون الأسرة بالمحافظة في نطاق الاهتمام بكيان الأسرة السعودية وأفرادها؛ كونها النواة الأولى والأساسية للمجتمع، والتي يعول عليها الكثير في بناء مجتمع سليم وفاعل يسهم في التنمية والنهضة والتطور.

وأشار إلى إطلاق اللجنة لذلك المشروع بالتعاون مع جمعيات الإرشاد الأسري والنفسي، والمودة للتنمية الأسرية، والوداد لرعاية الأيتام، ومراكز الأحياء، إضافة لمركز اتزان الإرشاد النفسي، مبينًا أن المشروع يتضمّن إقامة عدد من الورش التدريبية في "المسعف النفسي" بمحافظة جدة.

من جانبه بيّن "المطيري" أن مشروع "المسعف النفسي" يعتبر من مبادرات اللجنة الفرعية لشؤون الأسرة بمحافظة جدة النوعية لتأهيل وتدريب أفراد المجتمع على تقديم الإسعافات النفسية الأولية اللازمة للتعامل مع الآثار السلبية والتحديات المتكررة التي تسبّب آثارًا نفسية متنوّعة تتطلّب التدخل السليم، وامتلاك المعارف اللازمة لذلك؛ كالمبادئ والأسس الرئيسية لعمل المسعف النفسي الأولي، والخطوات الواجب اتباعها أثناء عملية الإسعاف النفسي الأولي، بالإضافة إلى التطبيقات العملية؛ وذلك لخدمة أنفسهم ومساعدة الآخرين في حالات الطوارئ والأزمات.

وأضاف أن المشروع يهدف للمساندة النفسية للأسرة وأفرادها من خلال المسعف النفسي وسط بيئة آمنة، وتنمية قدرة الأسرة على حل مشكلاتها بنفسها، أو من خلال أحد أفرادها المدرب بشكل صحيح، وتحفيز الأشخاص والأسر لتلقي العلاج الأسري والنفسي من أحد أفرادها، والمشاركة في عملية الرعاية الأسرية والنفسية وتوفير المعلومات الضرورية.

01 سبتمبر 2021 - 24 محرّم 1443
07:47 PM

"ابن رقوش" يدشن مشروع "المسعف النفسي" بجدة

يضم برامج تدريبية وورش عمل موجهة لأفراد المجتمع

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
5
1,319

دشن مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة الفرعية لمجلس شؤون الأسرة بمحافظة جدة، فهد رشيد بن رقوش، اليوم، مشروع "المسعف النفسي"، بحضور عضو اللجنة جزاء بن مرزوق المطيري، وعدد من أعضاء اللجنة، ومدربي المشروع.

وأكد "ابن رقوش" خلال تدشينه، انطلاق المشروع على الدور الذي تنهض به اللجنة الفرعية لمجلس شؤون الأسرة بالمحافظة في نطاق الاهتمام بكيان الأسرة السعودية وأفرادها؛ كونها النواة الأولى والأساسية للمجتمع، والتي يعول عليها الكثير في بناء مجتمع سليم وفاعل يسهم في التنمية والنهضة والتطور.

وأشار إلى إطلاق اللجنة لذلك المشروع بالتعاون مع جمعيات الإرشاد الأسري والنفسي، والمودة للتنمية الأسرية، والوداد لرعاية الأيتام، ومراكز الأحياء، إضافة لمركز اتزان الإرشاد النفسي، مبينًا أن المشروع يتضمّن إقامة عدد من الورش التدريبية في "المسعف النفسي" بمحافظة جدة.

من جانبه بيّن "المطيري" أن مشروع "المسعف النفسي" يعتبر من مبادرات اللجنة الفرعية لشؤون الأسرة بمحافظة جدة النوعية لتأهيل وتدريب أفراد المجتمع على تقديم الإسعافات النفسية الأولية اللازمة للتعامل مع الآثار السلبية والتحديات المتكررة التي تسبّب آثارًا نفسية متنوّعة تتطلّب التدخل السليم، وامتلاك المعارف اللازمة لذلك؛ كالمبادئ والأسس الرئيسية لعمل المسعف النفسي الأولي، والخطوات الواجب اتباعها أثناء عملية الإسعاف النفسي الأولي، بالإضافة إلى التطبيقات العملية؛ وذلك لخدمة أنفسهم ومساعدة الآخرين في حالات الطوارئ والأزمات.

وأضاف أن المشروع يهدف للمساندة النفسية للأسرة وأفرادها من خلال المسعف النفسي وسط بيئة آمنة، وتنمية قدرة الأسرة على حل مشكلاتها بنفسها، أو من خلال أحد أفرادها المدرب بشكل صحيح، وتحفيز الأشخاص والأسر لتلقي العلاج الأسري والنفسي من أحد أفرادها، والمشاركة في عملية الرعاية الأسرية والنفسية وتوفير المعلومات الضرورية.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,256
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,507
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,757
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,702

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

بعد رشاش ننتظر مسلسل القصيبي

بعد رشاش ننتظر مسلسل القصيبي

حسن آل عمير
صوِّر وأرسل.. لا للتشوه البصري

صوِّر وأرسل.. لا للتشوه البصري

جمعان الكرت
نقل المعلمات.. القضية السنوية!

نقل المعلمات.. القضية السنوية!

مها الجبر
الإذاعات الخاصة.. خذ وخل..!

الإذاعات الخاصة.. خذ وخل..!

ماجد الحربي
فرحة العودة

فرحة العودة

صالح مطر الغامدي
"حراج" التواصل الاجتماعي

"حراج" التواصل الاجتماعي

بندر مغرم الشهري
الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

علي آل شرمة
تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

محمد الصيعري
حكاية بدرية مع مديرتها

حكاية بدرية مع مديرتها

حسن آل عمير
الحقيقة حجر شطرنج

الحقيقة حجر شطرنج

مها الجبر
العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

سعيد آل جندب
التوظيف.. جعجعة بلا طحين

التوظيف.. جعجعة بلا طحين

بندر مغرم الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة